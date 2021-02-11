男生涉刑毁257物品 包括130組交通燈

被告林政（19歲），報稱學生。控罪指他於前年11月11日上午6時許，在葵涌順德聯誼總會李兆基中學外，連同其他不知名者無合法權限或合理辯解下損壞14個水馬、15個水馬隔板、130組交通燈、25個膠圍欄、28個交通錐、8個路牌連支架、1支臨時交通燈、36支鐵通，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。據了解，當日曾有人在附近示威，警方接報稱有人刑事毁壞後到場，並拘捕被告。

另一男生藏伸縮棍罪成

另外，中六男學生楊天聰（18歲）於前年12月8日凌晨在大圍積富街休憩花園被搜出一支鋼製伸縮棍，昨在沙田裁判法院被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪成，須還押至7月22日判刑，其間索取更生中心、勞教中心、背景報告。辯方透露，本案情况特別，律政司一度同意以簽保守行為結案，後來又收回決定，令被告造成很大創傷。

【案件編號：WKCC 2673/21` 、STCC 1488/20】

（反修例風暴）