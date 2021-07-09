港聞

港聞二

律政司：絕不容忍 會嚴肅跟進

【明報專訊】反修例案件在法院審理期間，屢有法官被人身攻擊和恐嚇，其中同為《港區國安法》指定法官的總裁判官蘇惠德、區院法官胡雅文曾收恐嚇電話，裁判官何俊堯曾被人噴大字侮辱為「狗官」，大律師公會及律師會過往兩度發聲明譴責恐嚇行為。就法官陳廣池受滋擾一事，律政司昨日表示絕不容忍法官因履行職能而受滋擾，政府會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法。司法機構稱事件已交由警方跟進，不宜評論。

律政司發聲明稱，滋擾行為或構成刑事罪行，例如妨礙司法公正、藐視法庭等，違法者最高可被判監7年。司法機構表示高度關注事件，強調向法官施加不當壓力的行為，應受到嚴厲譴責。

大律師公會：現不回應

律師會促尊重法官

大律師公會昨回覆查詢稱未有詳細資料及內部討論，現階段不回應。律師會表示，早前已在兩次聲明中表明立場，敦促各方尊重法官。

翻查資料，去年12月總裁判官蘇惠德處理黎智英涉詐騙案後，其辦公室收到恐嚇電話稱「炸死你、老婆、同你個仔」，警方事後拘捕兩人。今年5月，10名民主派人士因前年10．1遊行非法集結案被判監14至18個月，負責的法官胡雅文判刑後，其辦公室收到至少3次恐嚇電話，內容提及對她及其家人不利。

大律師公會及律師會均兩度發聲明譴責，指恐嚇行為嚴重衝擊司法獨立，損害法治。另外，時任東區裁判法院裁判官何俊堯，因多次在庭上批評作供警員不可信，被部分人質疑審理反修例案件時有偏頗，去年10月有人在九龍塘的建築物外牆噴上「狗官何俊堯」、「警察拉人，狗官放人」等大字。事後律政司長鄭若驊表示，政府不能接受如此行為。

（反修例風暴）

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