法官稱遭電話滋擾 籲法律界譴責 點名促大律師公會律師會「大聲說不」 司法機構：警跟進

明報記者

司法機構回覆本報查詢稱，事件已由警方跟進。警方回覆稱，已於6月10日接獲灣仔港灣道一法院職員報案，指其辦公室受電話滋擾，案件列作「求警調查」，交灣仔警區重案組跟進，暫無人被捕。

需參考梁天琦案終審結果 控暴動3人押後裁決

本案3名被告依次為無業的莫震宇（33歲）、學生楊樂謙（20歲）、電腦技術員李其浚（22歲），同被控於前年9月29日在政府總部外一帶連同其他人參與暴動。法官陳廣池開庭後表示，終院就梁天琦案提出5項法律議題，其中兩項包括參與者共同犯罪意圖，以及在現場鼓勵現象是否納入犯罪意圖，有關裁決將影響本案，而終院的案件將於10月5日聆訊。陳官認為，作為下級法庭的區域法院需遵從上級法院的裁決，故決定押後案件。

庭上突稱被滋擾 斥藐視法庭破壞法治

之後陳官突然表示，想藉着這機會告誡一些不法分子。他說，近兩個月有人不停用傳真機傳真文件到其官方電話，他強調「天網恢恢，疏而不漏」， 促執法機構加把勁跟進，將涉事者繩之於法。

陳官說，該行為表面上已干犯多項罪行，分別是滋擾司法人員及法官、刑事藐視法庭、妨礙司法公正，以及破壞及挑戰香港一直引以為傲的法治。

強調與本案被告無關

他又說，「希望任何在法律界為生的人都要企出來大聲說不」，並點名香港大律師公會、香港律師會、資深大律師、在專上學院或大學執教鞭的講師與教授、任何有理智與良知的香港市民等都應「企起身」強烈譴責。

他說要建立一個良好制度，花上幾代人的心機與汗水，希望所有人都秉持尊重司法的重要性。他強調事件與本案3個被告無關。

【案件編號：DCCC 969/20】

（反修例風暴）