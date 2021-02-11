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法官稱遭電話滋擾 籲法律界譴責 點名促大律師公會律師會「大聲說不」 司法機構：警跟進

【明報專訊】前年9月29日金鐘遊行演變成警民衝突，3名青年事後被控一項暴動罪，原定昨日在區域法院裁決，主審法官陳廣池認為本案受終審法院就2016年旺角衝突案暴動罪的上訴裁決影響，決定將案押後11月1日再訊。陳官又在庭上表示，其官方電話受「低端滋擾」，最近被人不停用傳真機傳文件，強調「人在做，天在看」，直斥有關行為挑戰香港一直引以為傲的法治，呼籲任何在法律界工作的人都應站出來大聲譴責，包括大律師公會和律師會。

明報記者

司法機構回覆本報查詢稱，事件已由警方跟進。警方回覆稱，已於6月10日接獲灣仔港灣道一法院職員報案，指其辦公室受電話滋擾，案件列作「求警調查」，交灣仔警區重案組跟進，暫無人被捕。

需參考梁天琦案終審結果 控暴動3人押後裁決

本案3名被告依次為無業的莫震宇（33歲）、學生楊樂謙（20歲）、電腦技術員李其浚（22歲），同被控於前年9月29日在政府總部外一帶連同其他人參與暴動。法官陳廣池開庭後表示，終院就梁天琦案提出5項法律議題，其中兩項包括參與者共同犯罪意圖，以及在現場鼓勵現象是否納入犯罪意圖，有關裁決將影響本案，而終院的案件將於10月5日聆訊。陳官認為，作為下級法庭的區域法院需遵從上級法院的裁決，故決定押後案件。

庭上突稱被滋擾 斥藐視法庭破壞法治

之後陳官突然表示，想藉着這機會告誡一些不法分子。他說，近兩個月有人不停用傳真機傳真文件到其官方電話，他強調「天網恢恢，疏而不漏」， 促執法機構加把勁跟進，將涉事者繩之於法。

陳官說，該行為表面上已干犯多項罪行，分別是滋擾司法人員及法官、刑事藐視法庭、妨礙司法公正，以及破壞及挑戰香港一直引以為傲的法治。

強調與本案被告無關

他又說，「希望任何在法律界為生的人都要企出來大聲說不」，並點名香港大律師公會、香港律師會、資深大律師、在專上學院或大學執教鞭的講師與教授、任何有理智與良知的香港市民等都應「企起身」強烈譴責。

他說要建立一個良好制度，花上幾代人的心機與汗水，希望所有人都秉持尊重司法的重要性。他強調事件與本案3個被告無關。

【案件編號：DCCC 969/20】

（反修例風暴）

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