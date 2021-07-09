港聞

港聞二

歐議會無約束力議案 籲成員國制裁中港官

【明報專訊】歐洲議會周四（8日）在法國斯特拉斯堡以578票對29票通過無約束力議案，呼籲歐盟機構及成員國制裁中國大陸及香港政府官員，並建議抵制明年舉行的北京冬奧，除非中國政府證明香港、新疆、西藏的人權狀况得到可證實的改善。

籲抵制明年北京冬奧

譴責凍《蘋果》資產 瓦解香港自由社會

據議會網站，議會以最強烈的措辭譴責最近在香港強行關閉《蘋果日報》、凍結其資產和拘捕記者。歐洲議會議員認為，這是中國當局瓦解香港自由社會並廢除媒體自由和言論自由的又一步。議員促中國當局廢除《港區國安法》，並鼓勵歐盟國家對在歐盟人權制裁制度下，在香港嚴重違反人權和國際法的個人和實體實施制裁。

美延長制裁香港一年 港府斥干預

另外，白宮表示，針對香港情况包括北京近期對港措施，從根本損害香港自治，對美國的國家安全、外交政策及經濟，持續構成不尋常及特殊的威脅，決定延長去年國家緊急狀態，由上屆總統特朗普簽署的《香港自治法》及「香港正常化」（Hong Kong Normalization）行政命令將在本月14日後，延長1年。

特朗普去年7月根據《國際緊急經濟權力法》，宣布國家緊急狀態，並簽署行政命令，措施包括中止或取消華府對香港的特殊待遇、美方可凍結港府機構官員及其在美資產、限制入境美國條件等，其後美方分階段制裁10多名港府官員，包括特首林鄭月娥、政務司長李家超、律政司長鄭若驊等。

中國外交部駐港特派員公署發言人表示，對美方一再插手香港事務及中國內政強烈不滿，指美方顛倒黑白稱中方在港舉措對美方構成威脅，蠻橫通過立法和行政手段，推制裁香港措施，促美方停止歪曲一國兩制及插手香港事務。特區政府亦譴責美國白宮，形容美方公然干預中國內政。

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