港大學生幹事會辭職 撤感激刺警者議案 李國章：或令退學 教局點名批評 保安局港大強烈譴責

香港大學學生會會長郭永皓今日凌晨表示,無意鼓勵任何非法行為,評議會意識到事件的嚴重性,對此深感抱歉,表示將撤回上述議案,學生會幹事會亦將立即辭職。港大最早發聲明回應,強烈譴責有同學以香港大學學生會評議會名義,美化暴力襲擊;以「犧牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為,將會為社會帶來錯誤信息。港大其後未再有回應各方昨日譴責的聲明。

李國章:應查犯國安法否

校委會主席李國章昨接受《南華早報》訪問,批評評議會動議「不道德(indecent)」及「不能接受 (not acceptable)」,稱學生此舉是支持暴力及七一當日的襲擊,故應讓相關部門調查他們是否觸犯了國安法,指學生須為自己行為負責,而大學亦會研究會否把通過動議的評議會成員踢出校(be expelled)。他又說,校方相信激進學生只佔少數。

會前默哀一分鐘 0票反對通過動議

據港大學生會校園電視前日(7日)報道,港大學生會評議會於前晚會議前默哀一分鐘,其後以30票贊成,0票反對,2票棄權通過有關七一刺警案疑兇梁健輝的議案,議案為「評議會對梁健輝先生逝世深表悲痛(expresses its deep sadness);向他的家人和朋友表示同情和慰問;感激他為香港犧牲(appreciates his sacrifice to Hong Kong)」。

評議會主席:議案與外國議會悼念恐襲死難者相近

評議會主席張敬生昨較早時回覆本報查詢表示,未可就事件回應。他說,主席不會提案及參與討論,但一般而言,悼念議案沒有後續行動,稱議案與外國議會就恐襲死難者悼念議案(Motion of Condolence)等相類近。

多方其後嚴詞譴責港大學生會評議會。教育局長楊潤雄昨向中小學發信,點名批評港大學生會評議會向疑兇表達「感激」及「致敬」,「是非不分,須予以嚴辭痛斥」。

保安局昨亦出稿,指這些顛倒黑白、是非不分的言行竟然是來自大學校園,這些正在接受高等教育的大學生辜負了父母、社會和大學對他們的栽培和期望,應該羞恥。保安局強調,任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動,可能觸犯國安法,正正突顯國家安全教育和港府監督教學機構的重要。

環時斥扭曲價值觀 促遏制顛倒善惡

官媒《環球時報》昨發社評,批評評議會通過動議所透出的扭曲價值觀「令人震驚」,「香港社會需要堅定地行動起來,遏制這一顛倒善惡的價值取向苗頭繼續發酵」。教聯會對港大學生會評議會予以嚴厲譴責,促請各方立即停止推動仇恨、美化暴力的言論及行為,以免學生被仇恨所驅動,走上歧途。警察評議會職方協會昨亦發聲明強烈譴責,稱一般的紀律處分「已無法反映此事件的極端嚴重性,寬容處理只會敗壞學界綱紀」,又指社會要考慮清楚是否願意讓牽涉事件的學生在其機構工作。