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港大學生幹事會辭職 撤感激刺警者議案 李國章：或令退學 教局點名批評 保安局港大強烈譴責

【明報專訊】香港大學學生會評議會前晚（7日）會議以30票贊成通過動議，「感激」七一刺警案自戕身亡的梁健輝「為港犧牲」，事件發酵引起多方批評。教育局點名批評，保安局強烈譴責，強調任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動，可能觸犯《港區國安法》。校委會主席李國章昨回覆《南華早報》稱，歡迎國安處調查，並考慮將涉事學生會成員「踢出校」。港大學生會今凌晨舉行記招，會長郭永皓稱，評議會意識事件嚴重，宣布撤回議案，就此致歉，學生會幹事會將立即辭職。

香港大學學生會會長郭永皓今日凌晨表示，無意鼓勵任何非法行為，評議會意識到事件的嚴重性，對此深感抱歉，表示將撤回上述議案，學生會幹事會亦將立即辭職。港大最早發聲明回應，強烈譴責有同學以香港大學學生會評議會名義，美化暴力襲擊；以「犧牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為，將會為社會帶來錯誤信息。港大其後未再有回應各方昨日譴責的聲明。

李國章：應查犯國安法否

校委會主席李國章昨接受《南華早報》訪問，批評評議會動議「不道德（indecent）」及「不能接受 （not acceptable）」，稱學生此舉是支持暴力及七一當日的襲擊，故應讓相關部門調查他們是否觸犯了國安法，指學生須為自己行為負責，而大學亦會研究會否把通過動議的評議會成員踢出校（be expelled）。他又說，校方相信激進學生只佔少數。

會前默哀一分鐘 0票反對通過動議

據港大學生會校園電視前日（7日）報道，港大學生會評議會於前晚會議前默哀一分鐘，其後以30票贊成，0票反對，2票棄權通過有關七一刺警案疑兇梁健輝的議案，議案為「評議會對梁健輝先生逝世深表悲痛（expresses its deep sadness）；向他的家人和朋友表示同情和慰問；感激他為香港犧牲（appreciates his sacrifice to Hong Kong）」。

評議會主席：議案與外國議會悼念恐襲死難者相近

評議會主席張敬生昨較早時回覆本報查詢表示，未可就事件回應。他說，主席不會提案及參與討論，但一般而言，悼念議案沒有後續行動，稱議案與外國議會就恐襲死難者悼念議案（Motion of Condolence）等相類近。

多方其後嚴詞譴責港大學生會評議會。教育局長楊潤雄昨向中小學發信，點名批評港大學生會評議會向疑兇表達「感激」及「致敬」，「是非不分，須予以嚴辭痛斥」。

保安局昨亦出稿，指這些顛倒黑白、是非不分的言行竟然是來自大學校園，這些正在接受高等教育的大學生辜負了父母、社會和大學對他們的栽培和期望，應該羞恥。保安局強調，任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動，可能觸犯國安法，正正突顯國家安全教育和港府監督教學機構的重要。

環時斥扭曲價值觀 促遏制顛倒善惡

官媒《環球時報》昨發社評，批評評議會通過動議所透出的扭曲價值觀「令人震驚」，「香港社會需要堅定地行動起來，遏制這一顛倒善惡的價值取向苗頭繼續發酵」。教聯會對港大學生會評議會予以嚴厲譴責，促請各方立即停止推動仇恨、美化暴力的言論及行為，以免學生被仇恨所驅動，走上歧途。警察評議會職方協會昨亦發聲明強烈譴責，稱一般的紀律處分「已無法反映此事件的極端嚴重性，寬容處理只會敗壞學界綱紀」，又指社會要考慮清楚是否願意讓牽涉事件的學生在其機構工作。

相關字詞﹕保安局 港大學生會評議會 李國章 七一刺警案 學生會評議會 香港大學

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