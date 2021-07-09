區會未列會議最低人數 民署：空缺不礙有效性

建制區議員料仍可繼續運作

民政事務總署回覆查詢稱，根據《區議會條例》第72條，區議會議席空缺，並不影響處理事務的權力；區議會程序的有效性亦不會受議席空缺影響。署方稱，有關區議會會如常處理區內事務，市民如有需要，可就聯絡相關決策局或部門。屯門區議員、民建聯賴嘉汶亦相信區議會可繼續運作，但確實情况需諮詢民政專員。

蔡子強：街坊求助無門

中大政治及行政學系高級講師蔡子強表示，政府短期內料不會補選，如只得兩人出席區議會，已可開會討論、甚至通過議案，長期只得少數區議員便可運作，情况會相當諷刺，「地區行政是否那麼有意義？無人運作都可以繼續下去」。

至於大批區議員請辭對地區行政的影響，蔡子強稱，街坊最直接面對的是地區服務減少，「像投訴、反映民意的機會，（街坊）有困難時可以找誰？」至於撥款等功能，蔡則認為影響未必太大，因政府亦可撥到其他地區政府組織，「有用錢的方法，不一定要從區議會花費這筆撥款」。