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區會未列會議最低人數 民署：空缺不礙有效性

【明報專訊】區議員宣誓前夕，大批民主派區議員辭職，截至昨晚9時半，沙田、屯門兩區分別有逾10人辭職。多名民主派辭職下，日後區議會會議可否有足夠人數舉行？根據《區議會條例》第70條，當中僅列明區議會會議的法定人數，為不少於擔任區議員人數的二分之一。本報翻查中西區議會、屯門區議會等區的會議常規，亦採用同樣字眼，未有列明擔任區議員的最低人數。

建制區議員料仍可繼續運作

民政事務總署回覆查詢稱，根據《區議會條例》第72條，區議會議席空缺，並不影響處理事務的權力；區議會程序的有效性亦不會受議席空缺影響。署方稱，有關區議會會如常處理區內事務，市民如有需要，可就聯絡相關決策局或部門。屯門區議員、民建聯賴嘉汶亦相信區議會可繼續運作，但確實情况需諮詢民政專員。

蔡子強：街坊求助無門

中大政治及行政學系高級講師蔡子強表示，政府短期內料不會補選，如只得兩人出席區議會，已可開會討論、甚至通過議案，長期只得少數區議員便可運作，情况會相當諷刺，「地區行政是否那麼有意義？無人運作都可以繼續下去」。

至於大批區議員請辭對地區行政的影響，蔡子強稱，街坊最直接面對的是地區服務減少，「像投訴、反映民意的機會，（街坊）有困難時可以找誰？」至於撥款等功能，蔡則認為影響未必太大，因政府亦可撥到其他地區政府組織，「有用錢的方法，不一定要從區議會花費這筆撥款」。

相關字詞﹕區議員宣誓 民政事務總署 區議員 區議會

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