傳「DQ將追薪津」 一日78區議員辭職

民主黨允黨員自定 促林鄭釐清傳言

民主黨部分區議員昨未及開會已先行辭職；羅健熙稱會上部分人仍在考慮，考慮因素包括是否觸及DQ紅線、有否家庭負擔、經濟狀况，以及若未來區議會只餘少數區議員，尚可做甚麼地區工作等。多於一名民主黨中人評估，會上有意辭職的區議員較堅持留守的多。

民協過去曾稱決定宣誓，昨日則說基於目前政治形勢急劇變化，決定區議員不會綑綁宣誓，尊重議員個人決定。深水埗區議員譚國僑、李炯等人昨亦先後辭職。

表態辭職的區議員涵蓋民主黨、民協、公民黨、工黨、社民連等政黨，各人舉出不同的理由，如公民黨容溟舟以身體響起警號為由；沙田區李永成稱是為照顧家人、減少親友的憂慮；日前辭職的沙田丘文俊自言已「心灰意冷」、認為區議員無法實踐選舉的承諾。社民連曾健成、岑子杰亦辭職，兩人均有官司在身，社民連稱是「刑期在前，DQ在後，並在破產威脅當前作出如此決定」。

留任者稱追薪欠理據 問心無愧

另一邊廂，亦有區議員表明不辭職。民主黨九龍城區議員郭天立說，其民意授權來自3054名投票支持他的選民，「無論後續如何，無論風聲怎麼傳，我亦決不辭職，並會繼續履行職務，服務到議席的最後一刻」；該黨沙田區議員冼卓嵐亦傾向留任，認為當局追薪等理據不合理。元朗區議員黎國泳說，決意繼續向選民履行職務，「要DQ、要追錢，是由企喺港人對面的政權操刀，我坦然面對，問心無愧」。

政府中人早前放風稱，若被DQ或追討上任以來薪津，涉款或逾百萬元。有不願具名的大律師質疑，如條例無寫明追薪，法律理據何在。該人舉例，即使有員工「穿櫃桶底」，勞工法例下亦只能即時解僱，無法要求對方歸還薪津。

謝偉俊：未必需用最嚴苛方法追薪

田北辰：區議員可上訴

立法會議員謝偉俊指出，從普通法下的衡平法原則，如有付出勞力、汗水，要追討是不太公義；惟他亦稱，人大決定、國安法條文或有凌駕性，他認為若為市民服務了一段時間，法律上未必需要用最嚴苛方式追討每分每毫，但最終由政府決定。實政圓桌田北辰認為，若區議員被DQ、追薪，亦可向法庭上訴。

蔡子強：心理戰施壓 免親自出手

中大政治及行政學系高級講師蔡子強表示，大批區議員辭職下，地區投訴、反映民意的機會會減少（見另稿），批評政府近日持續放風、卻沒有清楚交代理據，「現時是用心理戰、放風，令區議員誠惶誠恐」，令區議員承受巨大心理壓力。蔡子強分析，政府要放風是因若DQ大批區議員，會成轟動國際新聞，現時毋須親自出手。目前立法會、區議會的民主派聲音均減少，蔡認為失去相反意見會令議會「一言堂」，無法反映社會真象。