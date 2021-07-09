查錫我：公僕受過分奢華款待 可紀律處分

本報昨向保安局、入境處及海關查詢，3人是否接受款待、該餐飯多少錢、3人有否付款等，海關稱無補充，其餘則截稿前未有回應。公務員事務局回應稱會不評論具體個案，又說局方相關通告訂明，「一般而言，款待本身並非利益，惟公務員不應接受過分慷慨、豐厚或頻密的款待」。廉署稱不評論個別事件。

涉事高級私人會所「吉祥薈」位於灣景中心3樓，分為「雪茄會」及「隨緣匯」兩部分，分別提供餐飲、雪茄及名酒，裝潢奢華，私隱度高，只招待會員。本報上月底向職員查詢如何入會，對方稱「通常都係你哋老細提交晒你哋公司所有文件，我哋公司批嘅，先可以做會員，唔係你有錢可以做會員」。被問及會費多少，對方稱：「唔知，要睇你公司實力。」

記者其後表明身分，查詢是否有人被票控或有強姦案發生，職員稱「完全無呢回事」，並着記者留下卡片交公關回應，至截稿前無人聯絡記者。

副局長屬問責官 不受守則管

廉署前總調查主任、大律師查錫我指出，根據《防賄條例》，接受款待不算是利益的一種，而款待是指「供應在當場享用的食物或飲品」，「如果打包拎走，就算利益」。但他認為， 根據《公務員守則》，公務員必須避免接受任何過分奢華、慷慨或頻密的款待，否則有可能違反相關守則，會被紀律處分。他說，副局長屬問責官員，不受守則規管。