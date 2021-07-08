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2021年7月8日星期四
港聞二
抵澳洲港人染Delta 大角嘴住所封區 染變種地勤父親同區工作 許樹昌：或有隱形傳播鏈
院舍院友5%接種 業界：沒機制申外展打針
戲院博物館准85％滿
港鐵查票跪頸 事主患橫紋肌溶解症 港鐵培訓辨隱性殘疾 精神科醫生：應學管理情緒
事主右手無法舉高 憂汽車維修師傅夢難圓
港鐵員工：反修例後跳閘逃票加劇 查票壓力增
警查強姦案揭會所犯聚 入境海關首長被指涉飯局
稱涉法律專業保密權及新聞材料 鄒幸彤申禁警查手機
法定假期分10年增至17日 審議不足3小時通過 勞資意見均沒採納
工會斥方案直交立會 憂架空勞顧會
政務司設秘書處籌備資審
元朗信義指敏感須改詞 歌唱參賽者照用原版 學生唱《銀河修理員》記過
申訴署上年度收近3萬投訴破紀錄
警署女廁偷拍同袍 男警被捕
中大衝突首案 兩人暴動罪成 受審4人3蒙面罪成 1無罪釋放
官點名讚指揮官克制 「佈防好好」
黃馮律師行解凍3.1億 發還受影響客戶
大律師會周一稱不符公眾利益 律政人員倡升仙 草案下周交立會
BNO持有人成年子女 倡准單獨申簽證赴英
殺姨舅案 途人：被告被截停平靜飲水
黃照達漫畫
【Emily】出席立會質詢 大讚中共 曾國衞：沒共產黨就沒新中國
【Emily】做唔成副局長 葉傲冬：將到商界發展
【Emily】梁美芬玩羅莽「驗證圖」 搵番自己
【Emily】多朋友話別 蔡子強送新書
【Emily】律師會8月底改選 疫下改會展舉行
【Emily】「七七事變」84周年 保釣行動日領館外抗議
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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抵澳洲港人染Delta 大角嘴住所封區 染變種地勤父親同區工作 許樹昌：或有隱形傳播鏈
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