港聞

港聞二

殺姨舅案 途人：被告被截停平靜飲水

【明報專訊】女保鑣涉於2018年在鰂魚涌公園向4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，案件昨在高等法院續審。途人作供稱當日聽到3至4下「嘭嘭」聲，見一男一女躺地上，他協助追截被告，形容她被截停時平靜，沒有反抗，之後被告從背包取出水樽後「飲咗少少水」。

聞三四下嘭嘭聲　見兩男女躺地下

被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪。退休新聞工作者李明昌供稱，2018年6月26日下午近3時在太古城中心4期附近，突然聽到「3至4下嘭嘭嘭嘅聲」，當下未能肯定是槍聲，見到40至50米外有一男一女躺在地上，行近欲幫他們急救，惟「佢哋好似無知覺，我乜嘢（急救工具）都無」，直至聽到一女聲大叫「追佢！」，才發現一女子正跑向通往太古城中心4期的樓梯，他隨即從後追上，其間二人保持約30米距離。

他續稱，跑上樓梯後向保安稱「佢（被告）打人！」，着保安幫忙截停女子，保安上前圍截後叫女子坐在落地玻璃旁。李明昌形容被告當時表現平靜，沒有反抗，李在警方到場後便離開。他當日拍下兩張照片，其中一張見保安指着坐在玻璃旁、手持水樽的被告，他在庭上稱被告從背包取出水樽後「飲咗少少水」。

另外，控方從被告的三星手機中發現一段攝於2017年11月23日、長約20秒的片段，顯示被告在大廈某層的升降機大堂放置手機錄影，拍到她從手機旁的膠袋取出手槍，站到鏡頭前先後用雙手及單手舉槍數秒，再將手槍放進膠袋內。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 272/19】

相關字詞﹕有意圖而射擊 謀殺 太古城中心 鰂魚涌公園開槍案

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