港聞

港聞二

BNO持有人成年子女 倡准單獨申簽證赴英

【明報專訊】英國下議院內政事務委員會周三（7日）公開一項報告指出，目前英國國民（海外）（BNO）」身分持有人的18至24歲子女，不可以獨自申請赴英。報告要求當局准上述人等可獨立申請赴英，另外亦應進一步改善計劃，協助港人融入英國社會。

英國因應香港實施《港區國安法》，今年1月31日起容許擁有BNO身分的港人及其直屬親人申請簽證移居當地，為入籍鋪路。英國廣播公司（BBC）稱至今有約3.6萬人申請。英國官方曾推算，BNO簽證推行首5年，按中度評估會有32萬港人移英。

下議院委會指港年輕人易因國安法被控

英國下議院內政委員會周三公開報告，表示計劃存在漏洞，因為參與反修例示威的大多是18至24歲年輕人，指他們是國安法下最有可能被檢控者，或特別容易成為政治目標，但無法獨自申請赴英。報告認為，當局應該改善計劃，讓這些年輕港人只要可證明父母的BNO持有人身分，就可獨立申請赴英簽證。

另外，委員會要求政府成立專家小組處理BNO簽證，確保不會因申請人參與和平示威或其他不違反英國法律的行為被定罪而被拒批簽證。委員會亦建議當局，豁免部分簽證費用，改善官方有關香港情况的數據以改善處理庇護申請，並設立BNO重新安置小組，協助初抵埗港人融入社會、工作和上學，包括降低港人的高等教育學費。

英內政部未正面回應

英國內政部發言人未正面回應委員會建議，稱無法透過BNO簽證計劃赴英者，可透過其他途徑移居英國，包括計分制和「青年流動計劃」 （Youth Mobility Scheme）。

（BBC/英國國會網站）

相關字詞﹕英國國民（海外）護照 英國國民（海外） 英國國民海外護照（BNO） BNO移民 港區國安法 香港 英國

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