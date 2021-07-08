大律師會周一稱不符公眾利益 律政人員倡升仙 草案下周交立會

大律師公會早前的聲明指出，作為業界翹楚和專業肯定的資深大律師不僅是一項榮譽，和所有大律師一樣遵守執業守則，服務對象是任何公眾人士，要向其客戶及法庭盡責。然而律政司的修例建議要求律政人員留在政府工作，才可保留資深大律師名銜，不符公眾利益；亦有違資深大律師獨立行事的形象（見表）。公會反建議律政司創立新的職級，例如增設資深政府訟辯員等職位，以表揚出色的律政人員。

律政司：律師會表明支持

律政司昨回應，上月已徵詢立法會司法及法律事務委員會的意見，委員會對修例建議表示支持；另外亦諮詢了業界團體包括律師會、大律師公會及《行政長官選舉條例》訂明為法律界界別分組指明的其他團體，其中律師會及一些法律團體已清晰表明支持有關建議。律政司強調，會繼續與大律師公會保持溝通，並作進一步解說。

大律師公會前主席、資深大律師戴啟思接受查詢時認為，有關建議似乎對私人執業的事務律師不公平，特別是那些有一定年資和能力的律師。他稱現時法例容許有豐富經驗的事務律師，通過評審委員會的評核後，取得較高級法院的出庭發言權資格，認為該些律師比律政人員更應獲得肯定。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為修例合理公平，不明白為何律政人員有資格任資深大律師，離開律政司後會喪失頭銜，他認為延續資深大狀身分更公平。就大律師公會的反對理由，湯說「完全唔明白點解反對，唔明反對理由係乜」，因修例不影響現時執業的大律師。