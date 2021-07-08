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黃馮律師行解凍3.1億 發還受影響客戶

【明報專訊】黃馮律師行因涉違《律師帳目規則》及有前文員涉不誠實挪用客戶款項，去年12月底被香港律師會介入接管，業務即時結束，所有戶口及客戶資金被凍結，律師會昨向高等法院提出申請，法官高浩文即日頒下判辭，頒令律師會須於8月4日前向合資格的受影響客戶分發支票，涉款逾3.1億港元，尚未申請的申索人可在12個月內向律師會申請。

料兩星期內通知索取支票

律師會表示尊重法庭的頒令，稱介入中介人及協助律師行一直盡力完成申索核實工作，預計可在兩星期內完成簽發及通知申索人領取支票，強調會按照法庭頒令於期限前完成，介入中介人亦將適時於報章發布通告通知尚未登記的申索人。

申請人為香港律師會；答辯人為伍永雄及阮國強，兩人為黃馮律師行的合伙人。判辭指，律師會及介入中介行接管黃馮律師行後，曾於今年2月及3月在中英文報紙刊登通知，邀請受影響客戶提出申索，介入期間發現黃馮律師行的銀行戶口有近3.8億元客戶資金。

共收637份申索 涉款3.67億元

餘3000萬元仍被凍結

截至今年6月30日，律師會及介入中介行共收到637份申索，總額逾3.67億元，其中已獲接納的申索涉款逾3.1億元，部分申請則不獲接納；如所有仍在處理的個案最終都獲發還，繼續凍結的黃馮律師行戶口則餘約3000萬元。

判辭又指，兩名答辯人要求取回早前注入律師行的約2300萬元，而其中800萬是由二人向財務公司借得，故財務公司已透過入稟追討，不過法官同意律師會指有關追討與客戶申索情況不同，現階段律師會不應接納此申索，又認為財務公司入稟追討較為適合。

法官最終頒令律師會須於8月4日前向合資格人士分發支票，尚未申請的申索人可在12個月內向律師會申請。

【案件編號：HCMP845/21】

相關字詞﹕高等法院 律師會 凍結資產 黃馮律師行

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