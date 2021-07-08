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港聞二

官點名讚指揮官克制 「佈防好好」

【明報專訊】兩名中大生及一名IVE生，昨分別被裁定暴動及違反《禁蒙面法》罪成。辯方昨求情指，被告年紀尚輕和獲家人支持，重犯機會不大，惟法官李慶年質疑辯方說法屬「主流煽情」和「old-school policy（老套的方針）」。法官表示，中大二號橋衝突有別於一般暴動事件，外界對當日的情節較深刻，並讚賞警方小隊指揮官表現「好克制」。

求情稱被告年輕 官：煽情old school

辯方求情指，被告陳起行有良好背景，希望法庭考慮判處社會服務令。法官聽畢質疑，案發時未出現新冠病毒，陳在非法集結現場以口罩蒙面，明顯是為了遮掩身分。法官表明，上訴庭已在多宗反修例案更新判刑原則，因應暴力程度而增加刑罰阻嚇性，「被告年輕唔係重要考慮，𠵱個係上訴庭嘅主張，唔好忽略近期嘅主流意見」。

官：上訴庭原則 增刑罰阻嚇性

暴動等罪成的被告張俊浩及鄧希雯亦透過大律師求情指兩人品格良好，希望法庭輕判。惟法官表示，一旦判刑過輕會被上訴庭批評，「你咁樣又搞到我畀人覆核」，終下令罪成的3名被告還押候判，其間為陳起行索取背景及社服令報告。

散庭前，法官特意表揚當日駐守二號橋的小隊指揮官、高級督察鍾家平：「佢指揮得好好，30幾人（警員）對住咁多人，佈防得好好、好克制，畀好多機會人退……我唔想係書面判辭寫咁多，費事有人上綱上線，但係個別做得好都要講」。

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