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中大衝突首案 兩人暴動罪成 受審4人3蒙面罪成 1無罪釋放

【明報專訊】前年11月12日中大「二號橋」激烈衝突，兩名中大學生及兩名大專學生當場被捕，4人被控暴動等罪受審，為首宗中大衝突的暴動案審訊。區域法院法官李慶年昨日裁決時，拒絕接納其中兩名被告自辯的說法，裁定該兩人暴動罪成，即中大女生鄧希雯和專業教育學院（IVE）男生張俊浩，其餘兩被告暴動罪脫。此外，案中3人被控違反《禁蒙面法》，全部被裁定罪成，須還押至本月21日判刑。法官在散庭前特意讚賞警方指揮官當日「好克制」（見另稿）。

4名被告依次為中大學生陳起行（21歲，案發時歲數，下同）、理大學生李俊皓（24歲）、IVE學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（22歲）。陳、張及鄧同時各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品。張俊浩另被控管有攻擊性武器，涉及一支激光筆，法官認為證物警員一開始沒有發現涉案激光筆，情况相當罕見，裁定該罪不成立。

未證逗留多久 兩人暴動罪脫

法官李慶年裁決時說，除了一名拘捕警員及一名證物警員，其餘作供的13名警員全是誠實可靠的證人。對於首兩名被告陳起行及李俊皓暴動罪脫，法官表示控方沒有足夠證據證明兩人在暴動的核心現場逗留多久，亦沒有引用前年7．28暴動罪脫的「湯偉雄案」，指證兩人除了身處暴動現場，亦在言行上參與暴動，例如用手勢比劃、舉傘阻擋催淚煙等。

法官提及，拘捕警員聲稱自己獨自制服被告李俊皓，但根據呈堂片段，是3名警員合力制服李。法官續稱，該警員供稱李失衡跌倒，惟片段顯示，李緩慢爬行時被警員拉落地，導致後腦着地、頭部流出直徑數吋長的血漿，與警員供辭有關鍵矛盾。

另外，法官拒絕接納被告張俊浩和鄧希雯自辯的說法，裁定兩人暴動罪成。張早前自辯稱打算出席胞姊的畢業禮，並在神秘女子帶領下進入暴動範圍。法官指中大校園範圍大，張偏偏走到集結現場，更在庭上編造神秘女子的故事，目的是尋找開脫藉口。至於鄧自辯稱，希望在示威現場取得創作靈感，法官指其說法補充了控方沒有的證據，尤其是她在暴動核心範圍逗留多久，又指其打扮與示威者相似，在前線逗留13分鐘之久，明顯鼓勵他人參與暴動及「齊上齊落」。

自辯神秘人帶到校園

官：偏偏走到衝突現場？

針對《禁蒙面法》，被告陳起行以現場有催淚煙為由，惟法官說，氣管有問題應該盡快遠離非法集結範圍，裁定陳沒合理辯解。至於被告張俊浩及鄧希雯有實際參與暴動，兩人亦被裁定違《禁蒙面法》罪成。

【案件編號：DCCC362/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有攻擊性武器 禁蒙面法 暴動罪 中大二號橋 反修例運動

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