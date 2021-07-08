申訴署上年度收近3萬投訴破紀錄

逾八成涉政府沒跟進墳墓霸官地

年報指出，上年度接獲近3萬宗投訴中，約2.5萬宗為同類主題投訴的從屬個案，最多投訴為政府被指沒就某個位於政府土地的墳墓採取行動，佔2.4萬宗；其餘包括政府對疫情處理及疫情影響公共服務，亦有175宗投訴港台停播及抽調某些電視節目。若扣除同類主題投訴，公署在年度內接到的「一般投訴」數目與近年相若。

扣除同類投訴 數目與近年相若

167宗投訴經全面調查終結，當中79宗（佔47.3%）結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」；2480宗以查訊方式終結，約一成半涉部門缺失；另有179宗以調解結案。公署亦完成9項主動調查，上年度共提出194項建議，近九成獲部門或機構同意落實，其餘逾一成則尚在考慮。

年報顯示，投訴地政總署處理官地被佔用個案，經公署調查發現地政總署執法欠主動，裁定投訴成立，建議該署修訂工作指引，避免因政府土地遭私人土地包圍而影響執法效能。翻查資料，立法會議員何君堯父母位於屯門的墳墓，曾被地政總署證實霸佔官地。本報昨向何君堯查詢，截稿前沒回覆。

投訴警拒供《通例》章節標題裁成立

另外，公署接獲公開資料投訴達110宗，歷來最高，包括投訴人要求警務處提供《警察通例》所有章節的標題被拒，公署調查後發現拒絕理據欠充分，裁定投訴成立，要求警務處重新考慮投訴人的索取資料要求。