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元朗信義指敏感須改詞 歌唱參賽者照用原版 學生唱《銀河修理員》記過

【明報專訊】基督教香港信義會元朗信義中學兩名學生在歌唱比賽合唱Dear Jane《銀河修理員》後，遭校方記大過。該校學生稱，校方賽前要求兩人修改原曲「對抗」及「亂世」歌詞，兩人決賽時維持唱原版，其中一人唱畢後高呼「香港人加油」。本報昨聯絡校長尹浩然，他拒絕回應事件。

教局：已提學校囑守國安法

教育局昨回覆查詢時主動提及，「隨着《港區國安法》生效，已提醒學校須按學生的認知發展及能力，透過教育適當及適時向學生解釋國家安全的重要性，並提醒學生他們遵守有關法例。」局方又稱，正向學校了解事件，重申學校是學生學習的地方，任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地；面對行為甚至價值觀有偏差的學生，學校有責任加強訓輔。

《銀河修理員》歌詞包括「修修補補亂世中一起蒼老」、「祝你在亂流下平安」、「狂雨暴雪一起對抗 任歲月再壞不致心慌」。歌曲去年3月發行，MV在YouTube有逾764萬次觀看。

賽規稱禁政治 須删「對抗」「亂世」

有元朗信義中學學生昨向本報稱，歌唱比賽設賽規列明參賽歌詞不得涉愛情、吸煙飲酒等不良習慣、負面生命價值及政治議題，而兩名中五生選以《銀河修理員》一曲參賽，校方要求他們修改歌詞中「對抗」及「亂世」字眼，兩人按學校要求改詞（見圖）。

該學生稱，兩名學生在初賽演唱改詞版，到決賽轉唱原版，其中一人表演後高呼「香港人加油」，校方沒中斷表演，但兩人演出後遭教師訓話。該學生又稱，賽後一名副校長以中央廣播系統向全校稱「價值觀不容許學生有個人想法」，不點名謂有學生「騎劫」歌唱比賽，斥他們不尊重同學及比賽。兩名學生在比賽當日遭處分，其中一人原為校內學會主席，遭校方革職；另一人為運動校隊成員，校方禁止他代表學校參賽；兩人分別記大過。

教協：大環境影響 學校過分緊張

教協副會長葉建源說，在涉及政治甚或與政治無關的問題，學校受大環境影響，有時過分緊張，致師生以至整個教育界關係緊張。

教育局長楊潤雄去年6月稱《願榮光歸香港》明顯為政治宣傳歌曲。今年2月當局向學校發出《國家安全：學校具體措施》文件，若學生在校唱帶有政治信息的歌曲，校方應立即勸止，並解釋有關行為會引起同學間因政治理念不同而爭吵，影響朋輩關係。

相關字詞﹕教育局 教協 基督教香港信義會元朗信義中學

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