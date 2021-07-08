政務司設秘書處籌備資審

聯繫選舉處國安委

李家超昨在立法會見記者稱，資審委已開始工作，為接下來的3場選舉準備、配合。他稱，他與另外6位委員會全力以赴，確保可以防範任何人偽裝擁護《基本法》或偽裝效忠特區，「這些人會被我們審查出來」。被問到資審委用什麼準則「DQ」，以及民主派政黨背景會否影響「入閘」機會，他重申決定參選人資格，標準是判斷他是否忠誠擁護《基本法》和忠誠效忠特區，考慮其實際情况和事實而作出判斷。

被問倘參選來屆特首

鄧炳強：審議的人不會被審議

資審委官守成員、保安局長鄧炳強昨被問到曾借出議辦作初選票站的人能否「入閘」，他稱要研究詳細情况，現在言之尚早；至於他任資審委成員是否不會參選來屆特首，他稱「去審議（參選人）的人不會被審議」。

資審委非官守成員、立法會前主席范徐麗泰昨被問及曾悼念「七一刺警案」兇徒，或曾提出「全民制憲」等政綱的人能否參選，她稱資審委仍未開首次會議，難評論個別情况；而參選人是否退出政黨是次要，資審委只會考慮參選人的個人情况。