港聞

港聞二

工會斥方案直交立會 憂架空勞顧會

【明報專訊】政府明年起用8年時間逐步增加法定假期至17日，有勞工顧問委員會勞方委員認為措施能惠及基層打工仔，但不滿落實時間太長，斥政府無視勞方在勞顧會提出縮短年期的意見，將原方案直交立法會，憂政府日後處理其他勞工議題「繼續架空勞顧會」。有商會認同分階段增加假期，即使僱主成本增加，「拖慢做，無咁傷」，料初期面對的財政及人手壓力會較大。

料飲食零售清潔業最受惠

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮指出，措施主要惠及基層，尤其飲食業、零售業、清潔業等，但不滿落實時間太長，「只能說是政府起碼踏出一步」。她不滿政府今次態度，勞方委員早在勞顧會提出反對政府方案，要求縮減實施年期，但政府將原方案原封不動地交上立法會，擔憂日後政府處理其他勞工議題「繼續架空勞顧會」，冀政府未來聽意見。飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，雖然落實時間較長，「但（有）好過無，無奈要接受」，冀政府中期檢討能否縮短實施年期。

保安商會料僱主初期人手壓力較大

據勞福局文件，只放法定假期的僱員比例較高的行業包括零售、物業管理、保安及清潔服務和飲食業。香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻相信僱主能消化措施的影響，但近期已批出的外判商清潔合約，沒計及相關假期成本，政府應提供補貼。保安業商會主席何啟文表示，要安排放假的員工數目會增加，成本會提高，且行業面對人手不足，料僱主初期面對的財政及人手壓力較大；但認為新措施長遠對行業是好事，員工福利改善，有助吸引更多人入行。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，雖然僱主須承擔額外支出，但「拖慢做，無咁傷」，亦料新措施影響行業不太多。

相關字詞﹕勞工假期 商會 勞工界 法定假期

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