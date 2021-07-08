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法定假期分10年增至17日 審議不足3小時通過 勞資意見均沒採納

【明報專訊】立法會昨日三讀通過修訂僱傭條例，法定假日將於10年內由12日逐步增至17日，與公眾假期日數看齊，約120萬名僱員受惠。商界及勞工界議員提出修正案，分別要求減慢或加快落實速度，但同樣遭到立法會否決。特首林鄭月娥昨晚表示，對通過法案感到高興，冀盡快完成取消強積金對冲的法案，落實其競選承諾。

立法會昨日於不記名投票下，三讀通過《2021年僱傭（修訂）條例草案》，大會昨審議草案不足3小時。工聯會麥美娟會後表示，增加假日是多年訴求，為通過條例草案感到高興，但指落實的進程緩慢，她期望僱主有良心，盡快安排僱員改放17日公眾假期。工聯會陸頌雄形容心情矛盾，批評政府無盡力遊說商界加快落實新增假期的速度。

政府提出修訂僱傭條例，增加現時只有12日的法定假日，由明年開始，每兩年多加一天，並於2030年把法定假日增至17日，而首個增加的法定假日是明年5月的佛誕（見表）。按照政府估算，每增加一天的法定假日，企業每年潛在額外開支約是所有行業總薪酬開支的0.07%，按照2019年的工資水平計算，即約6.3億元。在港工作的外籍家庭傭工亦能享受新增法定假日。

工聯會批10年太慢 促僱主提早實施

自由黨鍾國斌、工聯會黃國健及郭偉强合共獲准提出12項修正案：鍾國斌提出推遲落實新增假期；黃國健與郭偉强則倡議加快落實進度，但所有修正案最終被否決。勞工及福利局長羅致光於表決前表明，如任何一項修正案獲通過，政府將押後處理整條條例草案。

鍾國斌發言時表示，增加假期的問題不大，但本屆政府提出一系列措施增加勞工福利，已增添商界的成本壓力，加上疫情打擊本港經濟，他希望推遲落實新假的開始時間，「讓商界的朋友可以『唞氣』」。陸頌雄則批評，目前法定假日少於公眾假期，「『一假兩制』背後的本質就是差別性、歧視性的待遇，造就了社會的不公，亦造就許多社會的矛盾」。

步伐快慢問題 羅致光：屬平衡方案

羅致光於草案三讀通過後見記者，他說上述爭議持續10多年，今次的法案打破僵局，相信令大部分爭取勞工權益者感到高興。羅稱，雖然有人希望加快增加假日的步伐，但中小微企、超過30萬聘請外傭的家庭需適應變化，政府提出一個平衡的方案，希望這個勞工權益的問題可畫上句號。

林鄭：下一步盡快取消強積金對冲

林鄭月娥昨晚透過facebook發文，指纏擾勞工界多年的議題得到解決，讓超過100萬基層僱員受惠。她感謝不同背景的立法會議員發揮求同存異的精神，亦讚賞勞工界和商界互諒互讓。特首選舉明年3月舉行，林太說留意到坊間正盤點其競選政綱的落實進度，她希望勞工及福利局和勞工處再接再厲，盡快完成取消強積金對冲的法案，落實其競選承諾。

相關字詞﹕羅致光 僱傭條例 勞工及福利局 立法會 法定假日

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