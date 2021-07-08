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警查強姦案揭會所犯聚 入境海關首長被指涉飯局

【明報專訊】本報接獲匿名投訴，指入境處長區嘉宏、海關關長鄧以海3月初與某國企高層，在灣仔一個高級私人會所聚餐時，涉嫌違反限聚令被票控，該飯局中有人涉及一宗強姦案。警方證實拘捕一名男子，已落案起訴他企圖強姦，亦證實調查期間曾向灣仔一餐飲業務處所發出9張限聚令告票。據悉聚餐與強姦案發生地點不同，至於被票控違犯聚的人是否涉及兩紀律部隊首長，海關表示無補充，入境處則無回覆；有紀律部隊高層回覆本報查詢時形容「事件敏感」，不願透露。

關長處長遭票控否

海關無補充 入境處無回覆

警方上月26日回應本報查詢表示，本年3月3日接獲一名本地女子報案，稱3月2日晚上在住所內被強姦，警方經調查後拘捕一名本地男子，並已落案起訴一項企圖強姦罪。由於案件已進入司法程序，警方不作評論。

警方續稱，調查期間警方發現有人於3月2日晚上，在灣仔一間餐飲業務處所聚餐，違反限聚令，遂根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（俗稱限聚令），向9人發出定額罰款通知書；警方並按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》檢控處所負責人。 警方發言人口頭補充，該9人已繳罰款，而涉事處所負責人已於6月15日上庭。

警方：灣仔處所9人遭票控限聚

本報再向警方追問事件詳情，警方稱無補充。本報上月28日向入境處及海關查詢，區嘉宏、鄧以海是否有出席飯局及被票控，海關昨深晚回應本報稱，「警方較早前已回應，無補充」，入境處則未有回應。

本報曾向兩名紀律部隊高層查詢，二人均稱事件敏感，不願透露。

本報上月接獲匿名投訴，指一名中國籍女子在灣仔一私人會所內晚飯，被一名友人強姦，投訴人指席間有區嘉宏、鄧以海，及一名國企高層。案件由有組織罪案及三合會調查科調查。本報上月底亦有向該國企查詢，截稿前未有回應。

本報上月28日向該私人會所查詢3月是否有食客被票控、是否有強姦案發生，職員稱「完全無呢回事」，並着記者留低卡片。翻查資料，案發的3月2日，食肆晚市堂食只能至晚上10時及每枱4人。

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