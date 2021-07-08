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港鐵員工：反修例後跳閘逃票加劇 查票壓力增

【明報專訊】有社工稱，精神病或情緒病患者遭港鐵查票員查票往往感難受，「跪頸事件」後不少患者對乘港鐵感憂慮，認為港鐵應改善相關查票安排。有港鐵員工則稱反修例事件後跳閘逃票情况加劇，加重查票員壓力。

社工促港鐵改善查票安排

康和互助社聯會社工鄒長順說，精神病或情緒病患者表面上與一般人無異，但使用殘疾八達通時過閘機時聲響有別，查票員聞聲及「見佢無身體傷殘、睇落後生就查」，患者屢因被懷疑逃票遭途人白眼，為證清白亦需向查票員披露病情，往往令殘疾人士難受。

他稱過去鮮有聽聞精神病或情緒病患者遭港鐵粗暴對待個案，但深仔遭跪頸事件反映港鐵明顯沒指引如何處理涉殘疾人士個案，殘疾人士事後均感憂慮，憂搭港鐵時人身安全，認為港鐵應改善查票安排。

有港鐵前線員工透露，查票組屬文職職系，港鐵一直不鼓勵前線使用武力，內部指引亦「冇提邊啲做得，邊啲唔做得」，僅強調「不硬碰、保持距離、盡快報警」3點，如有身體接觸應交由隨隊外判保安負責。不過，該員工稱自兩年前反修例事件後跳閘逃票加劇，大大加重查票人員壓力。

翻查《港鐵附例》，每名港鐵人員有權將他合理懷疑已觸犯或正企圖觸犯《附例》的人移離鐵路處所，如有需要可使用合理武力。人員有權扣留該人，直至交由警務人員羈押以依法處理為止。

相關字詞﹕殘疾人士 情緒病 精神病

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