事主右手無法舉高 憂汽車維修師傅夢難圓

深仔兩年前經職訓局協助，獲一間名車車廠聘任汽車維修學徒，愛車的深仔工作勤奮，受同事及上司賞識，望再努力兩年能晉升師傅。

跪頸事件後深仔患上橫紋肌溶解症，原預計7月中復工，但深仔右手至今無法舉高，肌肉難以發力，後頸傳來痛楚，右手掌一處刀傷亦與傷勢有關。「啱啱出院隻右手完全無感覺，有日喺屋企切到手都唔知，望到成地血先知。」

事前未向公司透露患強迫症 恐復工受歧視

深仔事前一直未有向公司透露自己患強迫症，「跪頸事件」令病情曝光，擔心復工後無法完成工作要求及受歧視。「佢哋（上司及同事）一直都有關心我情况，但係都擔心返工會受歧視升唔到師傅」。

康復過程漫長，皮肉之苦外，深仔亦飽受失眠困擾，常在夢中憶起窒息感覺驚醒。平日在街上遇上穿黃衣的途人，會想起查票員制服致情緒不穩。他6月初再到精神科覆診時，醫生認為他的強迫症病情惡化，及有創傷後遺症徵狀，現時需服用多一種精神科藥物，約見心理學家亦由以往每半年一次改為每3個月一次。

深仔的殘疾人士八達通被扣起作證物，他目前另購一張成人八達通自用，說「用呢張（成人八達通）應唔會畀人查」，但至今他仍不敢獨乘港鐵，平日只會乘巴士。「我無晒（有薪）病假，下星期一（12日）要照返工。」復工在即，深仔仍有心理關口需要克服。