港鐵查票跪頸 事主患橫紋肌溶解症 港鐵培訓辨隱性殘疾 精神科醫生：應學管理情緒

明報記者 黃煒堯

根據勞福局資料，截至今年3月底，本港有92,980人獲發殘疾人士登記證。八達通公司稱，現時共發出逾10萬張殘疾人士八達通。港鐵回應本報稱，一直有與服務不同殘障人士的組織代表定期會面，加強雙方溝通和相互了解。今次事件後，港鐵檢視對隱性殘疾者的查票安排，「重點在加強如何在接觸初期，縱然溝通困難亦能辨認對方特別的需要而作出相應調節」。

港鐵亦稱，接觸一些支援團體交流及培訓員工，更深入了解與有特別需要者接觸及溝通的技巧，亦讓有特別需要者理解查票人員的工作。港鐵稱希望透過這些行動，避免相類事件再發生。本報向港鐵查詢查票人員的武力使用指引，港鐵稱，一直有既定程序及清晰指引，就執行附例查票工作的前線員工提供合適培訓及支援，以適切因應不同人的情况而作相應安排。

事後不敢獨乘港鐵

「跪頸事件」22歲事主「深仔」接受本報專訪時表示，事件後患上橫紋肌溶解症，至今不敢獨自乘搭港鐵（見另稿）。他稱自小有強迫症傾向，但一直沒有求醫，至約6年前父親因病辭世。深仔每日強迫自己重複檢查家中大門、電器等物品，情况日益嚴重，求醫後終證實患上強迫症，需定期服藥及接受心理輔導。

深仔自此獲社署發出傷殘津貼，及取得殘疾人士個人八達通，並定期向港鐵續證。深仔稱自己合法使用殘疾人士八達通，不理解港鐵查票人員粗暴查飛做法，稱「張卡係你批畀我，可唔可以唔好下下都用暴力撞埋嚟？」

稱近兩年查票員態度轉惡劣

盼勿「下下暴力撞埋嚟」

持殘疾人士八達通進出港鐵閘機時會發出特別聲效，深仔稱過去乘搭港鐵被查票是平常事，形容過去查票員態度良好，「以前好好禮貌，近兩年態度惡劣直接撞埋嚟」。「以前佢哋（查票員）揚下手同我講查飛，查完就走得，冇咩發生衝突」。不過，深仔稱港鐵查票員最近兩年態度轉變，不再以揚手等有禮貌方式查票，動輒衝撞及包圍他，早前更兩度遭查票員粗暴對待（見表）。

兩次事件後，深仔家人均有向港鐵投訴，港鐵兩度回覆字眼相似，先就事件引起不快道歉，並稱向涉事職員查問後認為職員正常查飛，無身體接觸，並指會提醒前線人員注意態度免引誤會。

醫生稱辨精神病人需專業培訓

倡港鐵相同標準查票

精神科醫生曾繁光表示，辨識精神病患者需專業培訓，且香港有近15%市民患精神病，只有重症患者才會出現異常行為，認為港鐵前線員工沒有能力分辨精神病患者。曾繁光認為港鐵應視每名乘客為普通人，以相同標準查票，一旦遇衝突則報警，毋須使用暴力及辨識乘客是否精神病人，形容「呢個其實係公關問題多過客服問題」。對於港鐵邀請支援團體協助培訓，曾繁光認為港鐵前線員工應集中學習疏導客人情緒及控制自己情緒的技巧，對整體客戶服務均有幫助，毋須強求學習辨識精神病人。