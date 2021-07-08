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戲院博物館准85％滿

【明報專訊】港府正實施第二階段的「疫苗氣泡」社交距離措施，當局大致維持現有措施，公眾溜冰場、體育處所及泳池的觀眾席容納人數上限放寬至85%；戲院、表演場所及博物館容量上限亦增至85%，上述場所同一行座椅不可有連續超過6個座位被佔用。新措施今日起生效，為期兩周至7月21日。另外，如體育處所所有員工及使用者已完成接種疫苗，運動時毋須戴口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港抗疫策略仍維持「清零」階段，接種率仍不及外國高，「無條件亂來」大幅放寬防疫措施。他稱英國有八成成年人已接種至少一針，當中六成人完成接種兩針，當地亦宣布本月中起取消全部防疫措施。

打針者月中500食肆獲七折

此外，飲食業界去年曾推出「食肆7月7折、8月8折」優惠計劃，因第三波疫情而煞停，今年再推「7月7折」刺激消費，由本月15日至下月31日，4名食客均接種疫苗，光顧晚市可獲優惠，約500間食肆參與。自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，政府下月起派發5000元消費券，業界現時舉辦活動，盼能推動經濟及鼓勵接種疫苗。他補充，計劃容許食肆彈性處理，例如下午茶時段提供優惠。

食環署稱，截至6月24日，C類食肆合共有1061間，D類食肆則有101間，至本月1日，C類和D類食肆分別增至1204間和166間，後者增幅超過六成。

（新冠疫情）

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