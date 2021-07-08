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院舍院友5%接種 業界：沒機制申外展打針

【明報專訊】新冠病毒疫苗接種計劃開展4個月，安老院舍和殘疾人士院舍只有5%院友已打第一針。香港安老服務協會主席陳志育表示，院友和家屬最初擔心有副作用而不願打針，近期社會整體接種率回升，但沒機制讓院舍再報名外展打針。疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財則稱，院舍可隨時要求外展打針，稍後會再透過衛生署、醫管局等到院舍了解情况及解答疑問，也會諮詢專家新冠疫苗能否和流感針一起打，盼提高院舍接種率至八成，否則若社區有群體免疫、但院舍接種率低，對院舍或更危險。

食物及衛生局昨書面回覆立法會質詢透露，截至本月初，安老院舍和殘疾人士院舍院友接種率為5%，員工接種率為49%。

陳志育表示，院舍外展計劃在3月開始時，因有不少關於打針後入院、死亡的報道，僅一兩成院友願打針，當中獲醫生評估適合打針者不足十分之一，故參與人數很少。他說，近期社會整體接種率回升，相信會令院友和家屬放心，原本不打針者或會回心轉意，但沒機制讓院舍再次報名參與外展打針。

至於院舍員工，陳志育說希望提高接種率至七成以上，業界計劃推出抽獎鼓勵員工打針，獎品總值超過100萬元。

林正財：可隨時舉手 將到院舍講解

本身是安老事務委員會主席的林正財表示，院舍隨時可「舉手」要求外展打針，相信是溝通不清晰而令業界以為不能再報名。他認為現時院友接種率「超低」，稍後計劃透過衛生署、醫管局和社福機構到院舍了解院友不打針原因，並多解說，也會諮詢專家新冠疫苗能否和流感針一起打，盼提高接種率至八成。

據疫苗專題網站數據，70歲或以上長者人口約有95萬，林正財說，雖然長者不是影響本港群體免疫的「關鍵少數」，但若社區達群體免疫，社交距離會放寬，但打了針者並非不會感染，只是沒病徵，若院舍接種率低，病毒或更易隨無病徵者進入院舍。

家庭醫生林永和表示，原本計劃到一間有數十人的院舍外展打針，但最終沒人報名，因外展計劃展開初期「（市民認為打針）好似好危險」。他說，其後該院舍有約一半員工和個別院友到其診所打針，會考慮再詢問院舍是否需外展打針。

社署回覆本報查詢稱，署方2及4月去信院舍徵詢院友、家屬及員工會否參與外展打針安排，截至6月28日，有1141名院友和177名員工透過外展安排已打最少一針。署方又稱，任何院舍如對外展安排有查詢，可致電院舍電話3577 8130。

指部分人或沒抗體 何栢良倡補打

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，並非全部人接種新冠疫苗後都會產生抗體，尤其曾接受器官移植、骨髓移植、需長期洗腎、患類風濕關節炎等自身免疫系統疾病，以及患骨髓瘤等血液科疾病的患者。他認為，醫生應建議上述的人接種後驗抗體；港府亦要在政策上作安排，為接種後沒抗體的人補打第三針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕安老院舍 BioNTech疫苗 復必泰疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃 新型冠狀病毒

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