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抵澳洲港人染Delta 大角嘴住所封區 染變種地勤父親同區工作 許樹昌：或有隱形傳播鏈

【明報專訊】一名52歲男子上月離港前檢測陰性，5日後於澳洲墨爾本驗出陽性，確診感染Delta變種病毒。患者居於大角嘴，而上月確診感染Delta變種病毒的香港航空男地勤，其同住父親亦在大角嘴五金舖工作。被問地勤的父親與澳洲通報個案有否關聯，衛生防護中心稱正繼續與澳洲衛生當局跟進個案，並做流行病學調查。政府專家顧問許樹昌表示，目前未能判斷男子感染源頭，不排除社區仍有隱形傳播鏈，盼本港盡快索取男子的病毒基因排序作分析，以免影響粵港澳通關。

明報記者

昨日新增一宗輸入個案，涉及一名驗出N501Y變異病毒株的32歲男子，他7月5日乘卡塔爾航空QR818從希臘抵港，曾於1月中及2月初在丹麥接種兩劑新冠疫苗。另有少於5宗初步確診，至於日前確診的檢疫酒店清潔工及美國駐港總領事館職員，暫未有密切接觸者驗出陽性。

經新加坡轉機 許促索基因排序

衛生防護中心昨晚公布，接獲澳洲衛生當局通報一宗感染最先在印度發現的Delta變種病毒個案，涉及一名52歲男病人，他6月26日晚上乘TR981離港經新加坡轉機，於當地逗留數小時後，翌日乘坐TR18航班前往墨爾本。他24日出發前檢測陰性，5日後（29日）在墨爾本驗出陽性，沒有病徵。

患者離港前居於大角嘴大角嘴道149至157號中美樓，在葵涌九龍貿易中心1座21樓工作，最後上班日期為6月8日。政府昨晚7時起圍封上述大廈，要求住客今日凌晨1時前強制檢測，目標今早7時完成行動。患者的工作處所，以及潛伏期和傳染期曾到的地方亦納入強檢，曾於指定時間逗留的人須於明日或之前完成檢測。

上月3輸出個案源頭未明 衛署：正查

上月24日確診感染Delta變種病毒的香港航空地勤男職員，除了一名任職新達廣場的同事染疫，暫未有其他密切接觸者確診，包括於大角嘴五金舖工作的父親。被問到地勤的父親與澳洲通報個案有否關聯，防護中心表示正繼續與澳洲衛生當局跟進個案，並做流行病學調查。

至於6月中有3宗個案由本港抵達英國後確診，包括一名居住元朗御庭居第二座的19歲女子，以及居於馬鞍山海澄軒的一對母子，被問到當局是否已索取個案的病毒基因排序及感染源頭為何，中心亦稱流行病學調查仍在進行。

許：未釐清此4宗難通關

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前未能判斷澳洲確診男子的感染源頭，需盡快向當地索取病毒基因排序作分析。他又說，不排除社區仍有隱形傳播鏈，如未能釐清抵達英國及澳洲確診的4宗個案，相信內地及澳門未必肯與香港通關。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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