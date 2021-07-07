爭產槍殺案被告 兄形容不理性及常稱被害

曾投訴醫生「害死媽媽」

原名魏朝霞的被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪。其兄長魏敬東在盤問下稱，被告在母親去世後極度哀傷，因質疑醫生處理手法，曾向醫委會投訴醫生「害死媽媽」。魏同意被告經常提及不幸的事將降臨她身上，但最終無事發生。

魏說，被告在2016至2018年間多次提及家人不及早處理外婆遺產一事，姨舅不止一次向她解釋，她沒明確地接受，曾提出不同意見，但態度並非激烈。2016年10月，被告向他發信息說「記得我有咩事，將我安放媽媽身邊」，他去拜祭母親時見被告的骨灰龕位在旁，感到「好突然，好意外」。

案發前曾中毒 稱有人落毒

他續稱，曾聽被告提及母親將部分資產交由三姨詹小慧投資，三姨或未有清楚交代數目，但魏不曾聽母親提起。案發前約兩個月，魏曾向被告解釋，三姨已說沒在內地投資，連內地都很少去，惟被告經常認為被算計，「唔係話佢無任何理據，但佢嘅理據，其實唔係理據」，她有自己想法，「但唔係咁理性」，她曾在案發前一個月因中毒入院，堅稱被人落毒。

對於被告在網上指控魏侵吞母親財產，他稱曾在深圳置業，物業旗下有母親的名，故被告認為賣出物業的款項應由她保管。聆訊今續。

【案件編號：HCCC272/19】