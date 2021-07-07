理大超微光纖助監測手術 改善準確度敏感度 提升治療成效

理大光子學講座教授及電機工程學系主任譚華耀團隊，研究將光學塑料ZEONEX應用到光纖傳感器上，並在光纖內加入光纖邊孔，提升應對壓力的敏感度，研發出比傳統傳感器敏感度高20倍的「塑料邊孔光纖傳感器」。

可監察細微變化 掌握康復情况

譚華耀說其團隊研發的傳感器質地柔軟、具彈性，能抗折斷兼抗化學腐蝕，適合用於檢測人體內狀况，且光纖傳感器能探測小至不足大氣壓力1%變化，足以檢測如人體呼吸時肺內壓力的些微改變：「常見的玻璃光纖硬度太高且容易折斷，不易用來檢測人體狀况，至於舊式塑料光纖又容易吸收水分，影響傳感器運作。」

譚華耀以人工耳蝸舉例說，現時人工耳蝸面對兩項植入手術問題：一是整個手術過程依賴醫生經驗，缺乏有關位置和力度回饋資訊；二是如採X光射線協助，非但不能提供觸覺資訊，且長時間照射或損害細胞。如在人工耳蝸內安裝譚華耀團隊研發的光纖傳感器，則可在植入手術中監測即時位置和力度。團隊即將在澳洲的醫院以人類屍體作進一步的臨牀實驗測試。

植入人工耳蝸實時監測位置力度

理大團隊亦計劃與澳洲莫納什大學合作，把超微細光纖傳感器植入患者骨折處，以監測骨骼癒合進度，亦希望繼續開拓光纖傳感器使用範圍，例如在微創手術中使用的導管加入傳感器，監測導管本身及其與體內組織接觸情况。

明報記者