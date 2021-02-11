動漫節頭籌網上抽籤 名額300須實名登記

【明報專訊】去年因疫情而取消的香港動漫電玩節，今年復辦，將於本月23日至26日在灣仔會展舉行，門票維持40元。香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，今年市民毋須通宵排隊爭「頭籌」，因為大會改為安排市民在7月8日至15日於「凌速博覽」應用程式先實名登記，並在7月16日抽出300個頭籌名額，名額不得炒賣轉讓。他指今年約有500個展商，形容「在這個情况下，已經不錯了」。
今年動漫電玩節場地佔地1.9萬平方米，約有500個參展商。梁中本指，有見近日市面暢旺，相信入場人數與過往相若；又指今年展覽內容吸引，相信會帶動消費。
未回應cosplay防疫要求
基於目前防疫措施下，入場人士須使用安心出行或填寫主辦方預備的google電子表格，而展覽場所有75%人數限制，梁指希望市民平均分配入場，而大會Facebook亦提醒市民龍尾位置。他又說，往年頭籌名額有500個，今年基於防疫考慮，減至300個。另外，入場人士只要使用「凌速博覽」應用程式購票，可扣減5元，但優惠不適用於便利店購票。
稱不會審查展品涉國安否
往年動漫節不少cosplay人士到場，梁說今年依然有cosplay大賽，亦準備了3樓的展覽廳讓cosplay人士免費進場玩，但多個媒體查詢cosplay人士有否防疫要求，會否強制他們戴外科口罩，抑或允許戴「透明口罩」，主辦方均沒正面回應。
另外，有媒體問到主辦方會否審查會場的展品或書籍有否違反港區國安法，梁中本表示「不會審查，我們也不會有呢個人力物力」，但他相信所有展商都會守法。