動漫節頭籌網上抽籤 名額300須實名登記

今年動漫電玩節場地佔地1.9萬平方米，約有500個參展商。梁中本指，有見近日市面暢旺，相信入場人數與過往相若；又指今年展覽內容吸引，相信會帶動消費。

未回應cosplay防疫要求

基於目前防疫措施下，入場人士須使用安心出行或填寫主辦方預備的google電子表格，而展覽場所有75%人數限制，梁指希望市民平均分配入場，而大會Facebook亦提醒市民龍尾位置。他又說，往年頭籌名額有500個，今年基於防疫考慮，減至300個。另外，入場人士只要使用「凌速博覽​」應用程式購票，可扣減5元，但優惠不適用於便利店購票。

稱不會審查展品涉國安否

往年動漫節不少cosplay人士到場，梁說今年依然有cosplay大賽，亦準備了3樓的展覽廳讓cosplay人士免費進場玩，但多個媒體查詢cosplay人士有否防疫要求，會否強制他們戴外科口罩，抑或允許戴「透明口罩​」，主辦方均沒正面回應。

另外，有媒體問到主辦方會否審查會場的展品或書籍有否違反港區國安法，梁中本表示「不會審查，我們也不會有呢個人力物力​」，但他相信所有展商都會守法。