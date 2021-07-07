星港洽重啟旅遊氣泡 擬兩邊旅客同須打針

林鄭：擬向中央交報告 爭取通關

林鄭月娥昨出席行會前表示，明白市民對通關的訴求，商界也有必要進入內地經商，她日前上京出席中國共產黨100周年活動期間，也曾向港澳辦官員表達「這個強烈訴求」，港府正在準備一份報告提交中央，但暫時未有通關時間表。

林鄭月娥又說，商務及經濟發展局長邱騰華正與新加坡商討何時及如何重啟旅遊氣泡，但需考慮最新情况，包括新加坡近日改變了抗疫策略，港府要了解更詳細的資料，評估對旅遊氣泡的影響。此外，旅遊氣泡計劃原本只要求港人到當地前要打疫苗，林鄭月娥說，由於新加坡已有很高的疫苗接種率，故考慮新加坡人也要打疫苗才能參加旅遊氣泡。據新加坡衛生部資料，截至7月5日，當地約有65%人口已打最少一針；至於香港，截至昨日，有35.9%合資格人口已打第一針。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖認為，要打針才能外出旅行是大勢所趨，新加坡人來港旅遊前要打針也是意料之內，不擔心會令來港旅客減少。他又說，若旅客打針後，能經香港進入內地旅行，相信會吸引更多新加坡客訪港。

專家：打針旅客縮檢疫 有漏洞

呼吸系統專科醫生梁子超昨在港台《千禧年代》表示，現時本港只是超過28日沒有本地源頭不明個案，但不能說沒有本地傳播，因早前確診的機場地勤曾在社區傳染同事。他形容，一旦與周邊城市通關，各地「命運與共」，若其中一地有輸入個案引起社區爆發，會直接影響周邊城市，故外防輸入措施要同步，但本港將為已打針的入境旅客縮短檢疫期，做法有漏洞，或令周邊城市不安。

明報記者

（新冠疫情）