涉去年7‧1集結案 胡志偉等4人擬認罪

陳皓桓庭上表示，擬認罪是為跟從公民抗命理念，屆時將自行求情。認罪4人及徐子見均沒保釋申請；胡志偉、朱凱廸及徐子見早前就「35+初選案」被還押，陳皓桓及梁國雄正就其他案服刑。至於曾健成、陳榮泰、鄧世禮則獲准保釋。

民陣召集人陳皓桓（24歲）、東區區議員曾健成（64歲）、前東區區議員徐子見（53歲）、報稱無業的胡志偉（58歲）、東區區議員陳榮泰（56歲），被控一項於去年6月30日煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。

報稱無業的朱凱廸（43歲）、自僱者梁國雄（64歲）、社民連成員鄧世禮（58歲）、陳皓桓、徐子見、胡志偉被控於去年7月1日舉行或組織未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結共兩罪。

【案件編號：DCCC 107/21】

（反修例風暴）