涉去年7‧1集結案 胡志偉等4人擬認罪

【明報專訊】立法會前議員梁國雄、胡志偉、朱凱廸等8名民主派人物涉於去年7月1日發起未經批准遊行，早前被控煽惑他人參與、組織及明知而參與未經批准集結共3罪，昨在區域法院再提堂。陳皓桓、朱凱廸、梁國雄、胡志偉表明擬認罪，案件押後至10月7日答辯，其餘被告則需時與控方協商而押後至8月17日再訊。
陳皓桓庭上表示，擬認罪是為跟從公民抗命理念，屆時將自行求情。認罪4人及徐子見均沒保釋申請；胡志偉、朱凱廸及徐子見早前就「35+初選案」被還押，陳皓桓及梁國雄正就其他案服刑。至於曾健成、陳榮泰、鄧世禮則獲准保釋。
民陣召集人陳皓桓（24歲）、東區區議員曾健成（64歲）、前東區區議員徐子見（53歲）、報稱無業的胡志偉（58歲）、東區區議員陳榮泰（56歲），被控一項於去年6月30日煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。
報稱無業的朱凱廸（43歲）、自僱者梁國雄（64歲）、社民連成員鄧世禮（58歲）、陳皓桓、徐子見、胡志偉被控於去年7月1日舉行或組織未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結共兩罪。
【案件編號：DCCC 107/21】
（反修例風暴）
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