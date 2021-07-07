美籍律師襲警囚4.5月 官斥威脅公共安全

求情稱家中唯一經濟支柱

辯方求情說，美籍被告Bickett Samuel Phillip （現年37歲）勤奮積極，在美國完成學士學位後修讀法律，成為律師；他在2019年起擔任投資銀行的反貪污合規部門總監，當時月薪14萬元，但因本案而在今年4月辭任；被告是家中唯一經濟支柱，並要獨力照顧行動不便的母親，希望法庭輕判，讓他能繼續照顧母親；又認為被告已還押兩周，刑罰已經足夠。

官稱案情嚴重增兩周監禁

林官判刑時指出，相比前年8月10日郭麗芬以雷射筆襲警和前年7月7日時任立法會議員區諾軒用大聲公襲警的案例，本案較嚴重；被告搶奪一名休班警員的警棍，拉跌該休班警員，其後用腳踏他的胸口、踩其腹部，又用手打其面部數次等，致該警員多處嚴重受傷，屬嚴重襲擊行為，又形容被告行為暴力，遂以4個月監禁作量刑起點。

林官又稱，案發地點雖非示威現場，但港鐵是繁忙地點，被告行為增加發生潛在暴力的風險，可能引起更大規模的衝突，對公共安全構成嚴重威脅，故增加兩周的監禁刑罰，即判囚4個月兩周。

美國駐港澳總領事館代表Devin Kennington到場旁聽，他在庭外表示，促請港府維護司法獨立，讓法庭審訊免受政治干預，並要尊重所有人獲得公平審訊的權利。

【案件編號：ESCC 2692/19】

（反修例風暴）