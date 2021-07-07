12港人之一 前年警署外擲汽彈 黃臨福認企圖縱火 被指「要燒死Popo」

年紀輕 官索更生教導所報告

控方案情稱，前年10月14日約凌晨1時許，被告與林小雄各持一枚汽油彈到旺角警署外，先後擲向警署側門，林向花園街方向逃跑，被告跑向通菜街。兩枚汽油彈着地爆開，沒有起火。被告由偵緝警員8607拘捕，在警誡下曾說「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我掟汽油彈」。被告的褲袋被搜出打火機，背囊有強烈汽油味，內有手套及一塊布，布塊與連住玻璃碎片的兩塊燒焦布料相似，專家亦證明3塊布源自同一條毛巾。

警誡下稱「好嬲，唔鍾意政府」

WhatsApp披露 有心理準備被捕

庭上披露被告的WhatsApp紀錄，被告自2019年10月10日晚上起與「Erie叔叔」傳信息，被告曾表示「我的志願要燒死班Popo為烈士報仇」，曾問「你有冇識人係有汽油彈可以攞，我而家比較想（做）全職魔術師」，「Erie叔叔」提到「要有心理準備被拉，自己想清楚」，被告回覆「我知道」。案發當日凌晨零時17分，被告向「Erie叔叔」表示：「我一點搭正，四個手足夾埋我，掉汽油彈，側門一點正行動」。

家中搜出3枚汽油彈

警方及後到被告寓所搜屋，發現3枚汽油彈，所用玻璃樽與警署外的玻璃碎片相似，同樣有「Budweiser」標誌。被告在警誡下承認「呢3支嘢係我嘅」。同案另一被告林小雄（現年21歲）去年承認一項有意圖而企圖縱火罪，被判囚40個月。

9回港者加控妨礙司法提訊

另外，12港人案中，9名已回港的涉案者早前被加控一項妨礙司法公正罪，昨午在區域法院提訊。代表黃臨福的大律師在庭上透露，他擬認罪；法官高勁修考慮黃臨福將於7月26日就投擲汽油彈案件判刑，決定將本案押後同日，以作答辯及求情，並一併交由法官姚勳智處理。其餘8人因需時申請法援及索取法律意見，案件獲准押後至9月2日再訊，各人無保釋申請，繼續還押。

控罪指9名被告包括廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢及郭子麟於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同「廢中」、「思典（別名大媽、姑姐或Sister）」、「Zizi」及其他人，意圖妨礙司法公正，即協助9名被告本身、喬映瑜、鄧棨然和李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻礙警務處的調查。

【案件編號：DCCC 301、570/21】

明報記者

（反修例風暴）