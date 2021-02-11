消費券「九宮格」驗證減至兩次 逾350萬人登記

政府資訊科技總監林偉喬昨在港台節目《千禧年代》表示，市面雖有其他「揀圖」方式，但電子登記涉及身分證、手機號碼等大量市民個人資料，如採用簡單「揀圖」方式，黑客可能已經「做咗手腳，已經入到」。

出席同一節目的財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲稱，如市民首次接觸電子登記可能覺得複雜，但登記時限昨起已延長至45分鐘；又說登記與考試不同，即使一次不成功，下次亦可再重新進入系統登記，籲市民不用太擔心。

至於供視障人士使用的語音認證系統，現時仍只有英語，林偉喬說，暫未見有廣東話的系統，如市面有相關系統，政府樂意嘗試。

另外，政府昨起要求以「智方便」登記的市民直接用手機應用程式進入，昨以「智方便」登記已毋須輪候。若以上載身分證副本方法認證，系統要求用戶需待24小時才能上載，王學玲解釋，安排是用作分流，如日後網頁流量減少，令系統能承載，或會縮短等待上載的時限。