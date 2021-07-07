未引入起始租金 陳帆：需時建立資料庫

陳帆昨表示訂立起始租金必須有基礎，需花時間建立劏房租金資料庫，條例實施後會要求業主就劏房租約打釐印及提交資料，供差估署整理分析，「要客觀、透明及科學化的數據庫」，稱「呢樣嘢（起始租金）唔係唔可以做，而係需要有方法、有一個過程去做」。

業主收樓須待60日

運房局主任（特別職務）陳嘉信稱，劏房市場分租普遍，不少劏房單位由二房東分租，如大業主與二房東終止租約，連帶影響租客租住權保障，因此擬訂條例將引入「自動暫緩執行」60日的新措施。大業主如向法庭申請並批出收樓令，須連續3日在劏房大門張貼通知書通知租客，並同時容許在60日才生效，即業主不可於60日內「收樓」，相信措施可給予受影響租客另覓居所。

加幅超上限租客可投訴

按舊合約自動續租兩年

若劏房業主續租時加幅超過「條例」所訂差估署指數變動或15%上限，陳嘉信稱，租客可投訴，政府會跟進，租客屆時可自動按舊合約續租兩年，不准業主或二房東加租。

至於條例實施前的「空窗期」會否令業主預先大幅加租，陳帆稱不能排除有個別情况出現，「但整體大規模轉變，目前並沒看見」。他稱不希望業主乘人之危，又稱劏房租金據市場釐定，目前經濟環境下相信大幅加租情况並不顯著。