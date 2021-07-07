劏房租管涵住宅工廈 不管豬欄寮屋 最快年底實施 陳帆：非合法化 不礙執法

劏房租務管制研究工作小組3月底提交最終報告，建議政府實施劏房租管措施。陳帆昨稱政府已根據小組報告，完成草擬《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》（下稱「條例」），政府本月9日刊憲條例，立法會本月14日就條例首讀及二讀，如本立法年度獲通過，最快今年底或明年初實施。

條例內容包括規定劏房業主與租客簽訂書面租賃協議，業主須就租賃協議「打釐印」，並於30日內交回租客，否則租客有權暫不繳付租金；租期固定在兩年，業主在租期內不得上調租金；租客有權續租一次，即可享合共4年的租住權保障；亦限制續租時租金加幅，加幅不得超過差估署私人住宅租金指數過去兩年的百分率變動，並以15%為上限；若指數變動為負數，續租時業主須按有關幅度減租。

收水電煤費須提供帳單副本

總收費高於帳單罰款1萬

條例亦禁止業主向租客濫收水、電、煤氣費或其他費用，如劏房沒獨立水電表，業主要求租客攤分費用時，須提供帳單副本，全部租客支付費用總和不可多於帳單款額。業主濫收租客費用即屬違法，初犯罰款1萬元，再犯罰款2.5萬元。

陳帆表示，擬定條例最大挑戰是訂立劏房定義，稱除一般住宅大廈外，工商大廈亦存在違規劏房，居住違規劏房的租客相對更為弱勢，為令方案盡可能涵蓋更多劏房租客，政府以建築圖則及大廈公契為準，租管涵蓋範圍涉所有住宅及工商大廈，包括天台屋、板間房、太空艙、閣樓、籠屋等；但對沒建築圖則的建築物內劏房，如已登記寮屋、非住用寮屋（如豬欄、貨倉等）、新界村屋，以及非法使用政府或私人土地的違例構築物等，則不涵蓋在內。

陳帆：寮屋等沒圖則難定義「單位」

陳帆稱，沒建築圖則下當局難訂定「單位」界線，難確定屬劏房否。他強調，租管涵蓋工商廈內違規劏房，不代表政府將非法劏房合法化，強調不影響其他部門按現行法例下對違規劏房採取的執法行動。他稱日後差估署將負責執法工作，政府會按所需人手及資源適當安排，又認為擬議罰則適合，但當局持開放態度。對於此舉會否令工廈劏房業主更加不會與租客訂立書面租約，以揭示自己違法，陳帆稱差估署不會主動向執法部門提交資料。

社協倡設冷靜期

入住發現問題可單方面解約

多個政黨及關注組織均表示，續租租金加幅上限應下調至10%及設起始租金。民建聯鄭泳舜認為，續租加幅15%上限太高，建議下調至10%，表明正研究審議條例時提出修正案。工聯會麥美娟認為，現時公屋輪候時間逾5年，4年租住權未足以保障租戶。社區組織協會建議，4年租住權內設一兩個月冷靜期，如入住後發現單位有結構安全問題，租客可單方面提出解約。社聯則建議當局長遠應管制租金水平，租住權保障由4年延長至6年。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山稱，罰則對業主沒太大阻嚇力，冀政府再提高；又擔心差估署執法權限不足，建議當局調配足夠資源及檢討職能，讓該署多巡查或發告票。