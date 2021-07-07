林鄭：選民登記率九成 學者斥用統計掩真相

林太稱修訂選舉制度後，「這個廣泛代表性和均衡參與，都是受到這些選民支持」。有學者稱修例後合資格選民人數大減，批評林太利用統計學掩飾真相，形容是「低水平謊言」。

料1萬人合資格 9300人登記

選舉處修訂上月2萬合資格選民估算

林太表示，選舉事務處正審核選民申請，本月18日會發表選舉委員會界別分組的臨時投票人登記冊，她透露選民登記率超過九成，形容選民登記的「熱情是很高漲，是非常踴躍」。

總選舉事務主任翁應輝上月21日曾於立法會指，初步估計今次選委會選舉有2萬至3萬選民；估算的選民數字與林太昨稱的1萬人相距甚遠。對此，選舉事務處回覆稱，由於選民登記及籌備選舉工作需同步進行，處方5月起向選委會界別分組的組成團體索取會章和初步合資格登記為投票人的會員資料，粗略估算投票人數目，並以2萬至3萬人估算基礎作籌備工作；修訂選舉制度的條例刊憲後，處方檢視組成團體合資格會員、持有相關牌照的團體數目等，將估算修訂為約1萬。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華批評，林太利用統計學蒙混過關，因修訂選舉制度後，選委會選舉的合資格選民人數大幅減少，故能得出超過九成的登記率，他認為不能因此反映選舉改制獲支持。鍾認為，政府增設候選人資格審查委員會等參選關卡，剝奪港人的政治權利，令選舉失去公信力。