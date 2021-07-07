資審委梁愛詩稱不看退黨 看個人行為 李家超任主席領6成員 3人非官守

民主黨：誰人出任 分別不太大

民主黨主席羅健熙稱，根據新選舉制度方案，資審委背後包括警方國安處、維護國家安全委員會（國安委）提供資料，「如國安委說某人有機會危害國家安全、有風險，很難想像資審委會稱這人愛國愛港、無問題」，是故認為誰人出任資審委，分別未必太大。

資審委工作包括審查、確認選委會、特首及立法會參選人（見另稿），委員會將由李家超任主席，3名官守成員包括政制及內地事務局長曾國衞、民政事務局長徐英偉及保安局長鄧炳強；3名非官守成員包括梁愛詩、范徐麗泰，以及中大前校長劉遵義。任命今日生效、周五（9日）刊憲。

林鄭：3非官守成員無政黨背景

梁愛詩：口頭辭任民建聯顧問

林太昨出席行會前見記者，她稱3名非官守成員符合要求，包括對國家忠誠、對香港負責、有承擔，3人亦不會是選委會的委員，亦無政黨背景、社會地位崇高。

梁愛詩接受本報查詢時表示，對獲委任感榮幸，因仍可為香港市民服務。至於批准參選與否的界線，她稱《行政長官選舉條例》、《立法會條例》等法例，以及《釋義及通則條例》列明的「負面清單」等已說清界線。被問近日退出民主派政黨者，可否符合參選資格，梁愛詩稱條例無列明特定政黨、派別不可參選，每名參選人都是按個人行為、言論為準則，強調任何人要出任公職，不能損害國家及香港利益。梁愛詩現為民建聯會務顧問，她向傳媒表示，已口頭辭任。

范徐麗泰接受《有線新聞》訪問時稱，現階段難以評論個別人士可否入閘，「誰是攬炒人士大家都知，攬炒者要求港獨、自決；但相信很多泛民的人，不少都沒有做過這些事」。至於借出票站供初選投票者可否參選，她稱並非她一人作主，屆時須按各項資料一併考慮。

鄧炳強昨被問及，不少民主派以往對他態度不客氣，審查民主派的參選資格時會按什麼準則、如何予人信心會公平、公正審視；鄧表示處理資審委工作時會公平、公正，不會因以往發生任何事情而有所影響。

李家超在初上任政務司長時曾表示，合資格候選人須真誠擁護《基本法》、效忠特區，在政治、道德及香港利益下，不容有人偽裝「真誠擁護《基本法》」。

被問徐英偉會否退黨 民政局：無改變

民政事務局長徐英偉本身為民建聯成員，被問到會否退黨，民政事務局回覆稱，其政治聯繫已按程序申報、並無改變。局方又稱，資審委成員須申報利益，個別成員不可能主導決定，若涉國家安全考慮，亦須建基於國安委按警方國安處提供的審查意見；此外，資審委成員亦會受法例規範，如有意參選須先請辭，強調會按法例公平公正判定候選人資格。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676