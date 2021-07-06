【Emily】新思維擺站 3至4人想選立會

料逾10非建制參選

Caspar形容，七一銅鑼灣襲警案係社會悲劇，顯示市民同政府之間存有不信任，中央以訂立《港區國安法》等硬手段處理香港問題，雖然平定咗社會動亂，但民心仍未回歸，佢希望利用民生議題修補政治撕裂。對於選情嘅研判，Caspar話感到樂觀，認為會有多過10個非建制派參加直選，呼籲一齊商量對策。Caspar話唔排除派人參加功能組別選舉，物色緊專業界別嘅人，研究參選社會福利界等，但強調要視乎9月選委會選舉結果。

稱按基本法爭「雙普選」

至於新思維定位，Dick話該黨係非建制派，致力改善中下階層生活，並按照《基本法》爭取雙普選，希望同社會各界溝通，議會內外非建制派都能夠增加合作。佢相信香港政治光譜已改變，激進行動會收斂，雖然部分選民可能杯葛選舉，但亦留意到多咗人思考應該實事求是，改善香港未來民生發展等。