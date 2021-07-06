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2021年7月6日星期二
港聞二
消費券登記續排長龍 智方便今限經App申請
消委會接3消費券投訴 2涉早鳥優惠
14月嬰急求肝 主診醫盼今可做手術
《華爾街》：科企聯盟函港府 港倘修例打擊起底 fb等科企或撤業務
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涉禮賓府擲易燃物 24歲男拒保釋
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美領館職員初步確診 紅茶館清潔員改列輸入相關
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41歲男打科興後亡 死於缺血性心臟病
爭產槍殺案被告兄：妹來港後思想負面
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「和你Shop」非法集結案 官拍枱質疑檢控基礎
民安隊員藏火機電油罪成 警口供未符記事「不損誠信」
社福整筆撥款基準不變 未改「肥上瘦下」缺陷 檢討建議披露高層薪酬 檢視編制
兩熱帶低氣壓影響 天文台考慮發一號戒備信號
茶果嶺村倡建4500公營單位 相鄰礦場擬起2250伙 區議員憂交通爆煲
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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