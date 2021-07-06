茶果嶺村倡建4500公營單位 相鄰礦場擬起2250伙 區議員憂交通爆煲

政府2019年《施政報告》提出收回3個九龍東寮屋區發展公營房屋，並邀請房協負責，其中包括佔地4.65公頃、有逾400年歷史的茶果嶺村。

伙數較原定增半 6廈容1.26萬人

規劃署及土拓署向觀塘區議會提交規劃研究文件，建議將茶果嶺村約3公頃的「未決定用途」及「綠化地帶」等用地改劃「住宅」，並以地積比率9倍發展，興建6幢住宅大廈，提供約4500伙，較最初預計的3000伙增半，估計容納1.26萬人，最快2031年落成。規劃署亦建議在茶果嶺村內預留兩幅共0.84公頃土地，用作興建政府聯用綜合大樓及分區消防局暨救護站，其中綜合大樓按「一地多用」原則，提供體育館、社福設施、公共交通交匯處等。而村內的三級歷史建築「羅氏大屋」，規劃署建議原址保留，並納入未來房屋項目，以保育其文化及歷史價值；天后宮因位處用地外，不受影響。

礦場1/3地涉祖墳爭議待解

而茶果嶺村後方、位處山上的前高嶺土礦場，政府早前建議分兩期發展，其中第一期劃作私樓，由會德豐發展為KOKO HILLS；第二期則作公營房屋，當時估計提供約1000伙。規劃署最新建議，以地積比率9倍發展第二期，興建3幢住宅大廈，提供約2250個單位，較原來增逾倍，料容納6400人，於2030年落成。

不過，署方稱第二期用地內涉及一個現存祖墳相關的土地業權爭議，故建議先發展不受爭議影響的土地、即約佔第二期發展的三分之二，以盡早推出單位供應；餘下三分之一土地待解決爭議後才發展。

茶果嶺村位於臨海地段，而前高嶺土礦場位處山上，屆時兩項目不少單位可望維港海景。規劃署建議兩項目大廈採「梯級式」發展，較近海港的建築物高度會較低。

因應兩個發展項目，土拓署建議在茶果嶺村內興建一條新的雙線雙程行車道路，以紓緩茜發道、茶果嶺道及偉業街一帶交通，並建議擴闊及改善永福街及繁華街，以及進行3個路口改善措施等，另計劃興建一條新的行人天橋，以連接茶果嶺村至前高嶺土礦場發展項目。

議員：油塘尚有大項目 恐增數萬人

觀塘區議員鄭景陽表示，除茶果嶺村等項目外，區內未來仍有油塘灣等大型私樓項目，料新增數萬人口，加上油塘仍有不少工廈，常有貨車停泊路旁，道路情况不理想，勢必為區內帶來沉重交通壓力，建議政府加強這些項目與港鐵站之間的交通接駁。另一觀塘區議員柯創盛表示，關注茶果嶺村一帶大規模發展後，區內交通及社福配套是否足夠，尤其觀塘區經常擠塞，建議政府檢視能否在茶果嶺一帶建高架道路接駁至觀塘繞道。