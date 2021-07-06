兩熱帶低氣壓影響 天文台考慮發一號戒備信號

另外，位於南海中部的低壓區昨晚亦已增強為熱帶低壓區，並移向海南島一帶，將會為廣東沿岸帶來不穩定天氣。天文台表示，會視乎該兩個熱帶氣旋的發展及動向，於今早考慮發出一號戒備信號，預料今日及明日廣東沿岸狂風驟雨增多。

料今明兩日狂風驟雨增

昨晚10時，位於呂宋東北的熱帶低氣壓集結在菲律賓馬尼拉以北約700公里，預料將會向西北偏西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽；而位於南海中部的低壓區已經增強為熱帶低氣壓，集結在三亞之東南約480公里，預料向西北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。

根據天文台預測，今日南海中至北部同時有兩個熱帶氣旋集結，並先後影響本港，當中在呂宋率先形成的熱帶低氣壓，今日將會增強至熱帶風暴，在香港以東約200公里登陸，不過由於環流細小，將會主要影響中國東南部，對本港的影響有限。

至於在南海中部的低壓區，預料將會以偏西方向移動，今日料掠過海南島，為廣東沿岸帶來不穩定天氣。

預計周末天氣酷熱

據天文台的9天天氣預報顯示，本港今、明兩日狂風驟雨增多，吹清勁東至東南風，意味主要受南海中部的熱帶低氣壓的環流影響，而隨着高空反氣旋於本星期後期增強，預料周末期間廣東天氣酷熱。