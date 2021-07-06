民安隊員藏火機電油罪成 警口供未符記事「不損誠信」

求情稱料判監 積極參與社會活動盼輕判

被告陳晧生（22歲）被控於2020年5月10日在旺角新世紀廣場3樓343號舖外，管有一罐打火機液體及兩個打火機，意圖摧毁或損壞財產。辯方求情稱，被告是民安隊成員，積極參與社會活動，並呈上中學老師及民安隊指揮官求情信，明白監禁不可避免，希望法庭輕判。裁判官下令還押候判期間須為被告索取勞教中心、心理科醫生及背景報告。

官：唯被告被捕 不可能插贓

辯方在審訊時質疑，作供的警員記事冊與庭上口供不一致、遲交證物到證物房等，但裁判官裁決指出，這不足以影響警員誠信，警員曾離開被告10多秒，但被告是當時唯一被捕的人，不存在插贓嫁禍及物品屬其他人的可能。

黃官又稱，當日商場有人呼喊「五大訴求，缺一不可」等口號，中庭位置有人扔玻璃樽，稱示威者行為激進，警方驅散人群，及後截停被告。被告背包搜出的護目鏡、手套等用品是示威者常用的物品。被告持有的物品是高度燃劑，被搜出的布碎容易燃燒，裁定罪名成立。

另外，前年10月6日反對《禁蒙面法》示威中，19歲男學生鄭永揚涉向深水埗後巷投擲玻璃樽，令地下燒成焦黑。男生否認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，昨於區域法院受審。控方開案陳辭透露，警員發現被告投擲玻璃樽後，先後發射3枚橡膠子彈，但沒擊中被告。

【案件編號：WKCC3616、DCCC 313/20】

（反修例風暴）