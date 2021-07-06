「和你Shop」非法集結案 官拍枱質疑檢控基礎

堵路發警告時間差20分鐘 官：怎定性集結

控方開案陳辭稱，示威者當晚約10時10分起在山東街與彌敦道交界堵路，警方上前驅散，晚上10時半拘捕報稱無業的王若詩（46歲）及消防員陳瑞文（49歲）。王身穿「撤回引渡惡法」字眼上衣，被捕時不停掙扎。陳則在警誡下稱，當晚吃飯後前往旺角，其間不斷打噴嚏，他後來知悉附近有水炮車射水，便戴上途人給予的口罩，在取電單車途中被捕。

女督察曾梓桓供稱，當晚近10時半到達涉案交界，她以擴音器警告示威者盡快離開，部分人四散。她作供完畢後，控方強調當日非法集結於晚上10時10分發生，比她供稱的10時半更早。葉官聽畢質問，究竟控方定性何時出現非法集結，「唔可以兩邊都講晒，時間不一致點樣辯護？」

葉官強調，警方晚上10時半警告示威者離開，似乎代表示威者沒有法律後果，「你叫人離開，唔通叫佢去警署投案，定係根據人面識別，遲啲上門大抓捕？……如果2210（10時10分）就犯非法集結，憑咩2228（10時28分）赦免佢哋？」

警取走被告泳鏡 前稱關催淚煙後稱蒐證

曾梓桓及後被重召作供，表示叫示威者離開意指他們可以「返屋企」，不會被上門拘捕。警長林志培供稱，拘捕陳瑞文後曾取走對方頸上泳鏡。葉官問及有何原因，林初稱與催淚煙有關，後來改稱想檢取證物，又說「多謝法官提醒」。葉官聞訊說：「點解多謝我？我有提醒你咩？」林承認說錯話，向葉官致歉。聆訊今續。

【案件編號：DCCC259/20】

（反修例風暴）