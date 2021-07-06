爭產槍殺案被告兄：妹來港後思想負面

妹嘆未能讓母安享晚年

被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪。被告兄長魏敬東昨在庭上憶起案發2018年6月26日情景時，身體一度顫抖和哽咽，又以手掩面，稱突然聽到尖叫聲，遂望向二舅詹前駒（現年74歲）及四舅詹鎮基（終年62歲），「見妹妹舉高手，攞支槍對詹鎮基後腦，好近」，形容距離不足一呎，「一瞬間已經開槍」，四舅隨即倒地，被告再向二舅手臂開一槍，再舉着槍望向魏及行近數步，「成件事好突然，我都呆晒咁滯，我好驚」，遂頭也不回逃跑。

妹曾抑鬱遲就學 母患精神病

魏敬東表示，與被告和父母在天津生活20多年，他除了幾年到湖南讀大學外，兄妹二人均一同成長，因而關係親近。他放假回家時得知被告因抑鬱及焦慮而需延遲就學，但沒印象她曾入住精神病院。他在盤問下稱母親任職化學研究，父親則為工程師，曾目睹脾氣欠佳的父親向母親動手。母親於1970年代末起患精神病，出現幻聽及幻覺，曾與「聲音」對話，故提早於1984至1985年退休。

魏稱，被告跟隨母親於1995年來港，兩父子則於2002年來港，他們同住樂華邨，兩兄妹分別在2004及2009年搬出，二人探望母親時會一起吃飯聊天。他在盤問下稱，被告來港後思想較負面，但「有好多興趣，會諗將來想做咩」，非單純地厭世，想改變當下景况，更想入讀大學，但時常感到缺乏資源。

魏敬東續稱，母親曾向他提起年幼時天津附近發生地震，父母起初遺下兄妹二人便逃走，其後折返救人並稱要「生死與共」，自此被告便依賴母親，父親2005年因癌病逝後，感覺兩母女更「相依為命」。母親約於2008年被診斷患有腦退化初期，至2013年身體變差而入住老人院，被告每天都會探望她，惟母親兩年後離世。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 272/19】