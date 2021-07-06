瞞行蹤 變種零號病人與女友囚3月及20日

官：盼公眾知道報告行蹤助控疫

據衛生署紀錄，截至昨日共有4人因違《預防及控制疾病（披露資料）規例》被定罪，本案為首宗坐牢案。其餘兩人分別於上年8月及今年3月，因向醫生提供虛假外遊紀錄資料被判社服令。

報稱工程師的印度籍男子Syed Mohamed Rizvi（30歲）及報稱護士的菲律賓籍女子Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲）求情時均表示深感悔意並致歉。

嚴官說，兩人瞞報對當局追蹤工作帶來不便，引起公眾對隱形患者憂慮；男被告在獲悉女友已說真相後才坦白交代行蹤，遂判囚3個月；女被告作為護士應知規例意義，考慮她良好背景等，判囚20日。

案情指兩被告分別於4月16及17日確診，兩人起初沒向衛生署人員披露全部行蹤；事件導致共11人染病。據衛生署紀錄，男被告屬本港N501Y變種病毒株的「零號病人」，他隱瞞行蹤導致逾1600名住戶須撤離、全港外傭須強制檢測。

【案件編號：KCCC1302/2021】

（新冠疫情）