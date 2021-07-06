延至10．5 海洋光譜號再推遲公海遊

稱嚴格執行衛生部門要求

啓德郵輪碼頭船期表昨仍顯示8月30日海洋光譜號會以香港為母港出發，不過皇家加勒比昨發新聞稿，表示10月5日開始從香港出發的母港季度。皇家加勒比國際郵輪昨回覆稱，為保障客人和船員有安全、健康的航行，嚴格執行地方政府及公共衛生部門的要求，努力準備郵輪復航。

向受影響客人提供優惠改簽

皇家加勒比稱會為所有受影響客人提供優惠改簽，若旅客選擇改期，將額外獲得船上消費額及未來航次抵用金；選擇取消的客人獲全數退款。管理啓德郵輪碼頭的環美郵輪碼頭董事總經理班智榮表示，昨得悉皇家加勒比向旅行社及船客通知海洋光譜號會延期的消息，但碼頭尚未被通知，不清楚延期細節。以他所知，另一間會提供公海遊的星夢郵輪雲頂夢號將如期於7月30日啓航。

有賣海洋光譜號旅遊產品的東瀛遊禤國全說，海洋光譜號本應7月30日啓航，後改為8月30日，昨再通知改為10月5日，郵輪公司沒向他們解釋原因。經其初步統計，他們約有百名客人受影響，已悉數通知，有客人選擇退款或改期，亦有人稱只能在暑假旅行，故為那些客人轉了去雲頂夢號。他又指公海遊「不是金額很大的生意」，一再改期沒太大影響他們。

（新冠疫情）