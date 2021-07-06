美領館職員初步確診 紅茶館清潔員改列輸入相關

曾在美驗出陽性 跟進復陽或新感染

美國駐港總領事館表示，一名職員驗出初步陽性，該職員沒接觸公眾，領事館今日關閉消毒。衛生防護中心回覆，該職員可能曾於美國確診，正與美國衛生當局跟進，以確定個案是否復陽或新感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，一般感染後5至7周會復陽，免疫系統較差者或維持約100日，如美領館職員於6個月後復陽，情况較少見，可透過基因排序對比病毒樣本，是否與當時美國流行的脗合，如脗合則代表並非新感染。

本港昨增一名來自英國的18歲留學生確診，他是日前確診15歲少年的密切接觸者，二人6月底同機抵港；初步確診少於5宗。至於油麻地紅茶館酒店兼職女清潔員，防護中心稱，其病毒基因與印傭住客有關聯，加上曾清潔印傭房間，故將其個案分類由源頭不明本地個案，改為與輸入個案有流行病學關連。清潔員的密切接觸者中未有人驗出陽性。

食衛局前晚表示已通知酒店暫停用涉事的立高服務有限公司消毒確診者房間，被問暫停立高消毒多久、恢復條件為何，至截稿前沒回應。立高回覆稱已暫停新冠病毒消毒工作，稍後會檢討。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台《千禧年代》稱，如跟足指引，病毒應被破壞並檢測不到。他建議安排培訓予清潔人員，若清潔工無經驗，應有人在旁監督。

清潔員入院後至昨天的病毒及抗體檢測維持陰性，許樹昌稱要更多時間觀察她會否有抗體；若沒抗體，即使病毒陰性，仍須隔離21天。

澳門：港澳通關需與內地溝通

至於港澳通關，港府上月稱可與澳門商討兩地人員往來，不需等來港易計劃，但澳門新冠病毒感染應變協調中心昨表示，澳門與內地採取一致的防疫措施，放寬港人入境需與內地溝通。就需否等待內地當局評估，港府發言人只重申，會與內地及澳門共同研究在三地疫情受控且不增加各自公共衛生風險下，逐步有序恢復三地居民往來。

明報記者

（新冠疫情）