網民維他奶fb留言「放炸彈」 警列刑恐 股價跌12% 網傳港區人力總監離職

市值蒸發37億

逾一年最大單日跌幅

網上昨日流傳維他奶內部通告，集團余姓香港區人力資源總監已於昨日離職，即時生效，並由集團首席人力資源總監兼任相關職責。本報以電郵向集團查詢有關事件，至截稿前仍未獲回覆。維他奶昨股價大跌，全日收報25.95元，跌11.735%，見逾一年單日最大跌幅，蒸發市值近37億元。

警到總部搜索沒發現

據了解，昨日有人在維他奶facebook專頁留言，聲稱會於屯門河田街65號維他奶總部大樓放置炸彈，職員獲悉後在昨早11時許報警。警方到場搜索沒有發現，案件列刑事恐嚇，由屯門警區刑事調查隊跟進，暫時沒有人被捕。

刺警案發生後，網上流傳一份維他奶員工內部通告，稱採購主任梁健輝於銅鑼灣事件中「不幸逝世」，並向其家人致最深切慰問。通告隨後在內地網絡流傳，引來網民抨擊，兩名維他奶中國地區代言人、內地藝人龔俊及任嘉倫於翌日宣布終止與維他奶合作。維他奶其後在網站及微博發聲明，稱會全力支持當局根據國安法調查案件，強調集團及在內地運營的維他奶支持內地和香港的穩定、繁榮和發展，惟抵制言論未止，集團再發聲明，稱網上流傳與7月1日事件相關的文件，未經集團官方批覆和發布，屬一名員工私下撰寫並內部轉發，使用措辭極為不當。